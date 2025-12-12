Getting Ready for Xmas: Ένα νεσεσέρ ομορφιάς γεμάτο απαραίτητα για να λάμψουμε!

Το Beauty Case μας γεμίζει με όλα όσα χρειαζόμαστε για δέρμα και μαλλιά για να είμαστε έτοιμες για τις πιο λαμπερές εμφανίσεις!

Οι μέρες για τα ρεβεγιόν, τα πάρτυ, τα dinners και όλες αυτές τις όμορφες συναθροίσεις πλησιάζουν και εμείς θέλουμε φέτος να δείχνουμε στα καλύτερά μας! Και γιατί όχι; Έχουμε όλη την αγορά με το μέρος μας και όλη την δύναμη της κοσμετολογίας στα ράφια των καλλυντικών, έτοιμες να μας χαρίσουν τη φροντίδα που μας αξίζει. Φέτος θα κάνουμε focus στην επιδερμίδα μας, αλλά όχι μόνο στο πρόσωπο, αλλά και στην περιοχή κάτω από τα μάτια, στα χέρια μας και στον λαιμό μας, καθώς μέσα στην καθημερινότητά μας συχνά τα ξεχνάμε! Φυσικά, ένα καλό foundation που θα αντέξει το ξενύχτι και τις party συνθήκες μας είναι Must για αυτή την περίοδο, αλλά και ένα προϊόν για τα μαλλιά που θα μας χαρίσει την πειθαρχία στο χτένισμα για να βγάλουμε selfie χωρίς φριζάρισμα ακόμη και μετά από ώρες χορού!

Πιο συγκεκριμένα στο χριστουγεννιάτικο νεσεσέρ μας προσγειώνονται τα εξής μοναδικά προϊόντα:



Sephora Collection, Best Skin Ever Foundation

Ένα μοναδικό make-up με απόλυτα φυσικό τελείωμα και κράτημα 16 ωρών για να μπορούμε να απολαμβάνουμε κάλυψη χωρίς εφέ μάσκας από το πρωί μέχρι το βράδυ ή από το βράδυ μέχρι το πρωί!

Garden, Moisturizing Hand Cream Light Texture

Μην ξεχνάμε τα χέρια μας! Μια κρέμα χεριών ενυδάτωσης ελαφριάς υφής είναι ό,τι πρέπει για να χαρίζουμε φροντίδα στα άκρα μας χωρίς να μας βαραίνει. Οι χειραψίες και τα αγγίγματα της εορταστικής περιόδου αποκτούν τώρα μια υπέροχη αίσθηση!

Frezyderm, Diamond Velvet Eye Gel

Ένα υπέροχο προϊόν για τα μάτια σε μορφή απαλής υδρογέλης με καινοτόμο μηχανισμό δονητικού μασάζ για επαναφορά της νεανικότητας του βλέμματος και για περιποίηση των φθορών του χρόνου που γίνονται ορατές στο ευαίσθητο αυτό σημείο.

Nuxe, Merveillance Lift Firming Powdery Face & Neck Cream

Η σύσφιξη μπαίνει στην πρώτη γραμμή των αναγκών μας και μάλιστα με έναν πολυτελή τρόπο από μια μάρκα που αγαπάμε πολύ. Η συγκεριμένη συσφικτική κρέμα προσώπου δεν περιποιείται απλώς το πρόσωπο, αλλά και το λαιμό και μάλιστα με μια αίσθηση πούδρας για λείανση των ρυτίδων.

Moroccanoil, Frizz Shield Spray

Ένα πραγματικά ελαφρύ spray που αποτρέπει το φριζάρισμα παρέχοντας μακροχρόνια προστασία από την υγρασία και κάνει ακόμη και το πιο απαιτητικό χτένισμα στις πιο απαιτητικές συνθήκες να δείχνει πανέμορφο.

Garden, Blackout Peel Peel-Off

Βαθύς καθαρισμός σε μια μάσκα και οι ατέλειες και τα μαύρα στίγματα υποκύπτουν σε αυτή τη μαγική σύνθεση με πράσινο τσάι και άνθρακα.

Έτοιμες για τα πιο λαμπερά Χριστούγεννα!

Δείτε το νεσεσέρ μας εδώ: