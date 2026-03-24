Ποια είναι τα αρώματα που μας αρωματίζουν και μας περιποιούνται την ίδια στιγμή

Μια ακόμη σπουδαία στιγμή για τον αγαπημένο μας οίκο Guerlain που ξέρει να μας εκπλήσσει κάθε φορά με τις δημιουργίες του!

Όσοι ξέρουν από αρώματα δεν φορούν ένα οποιοδήποτε άρωμα. Έχουν κάνει την αναζήτησή τους, έχουν επιλέξει τον οίκο, έχουν ξεχωρίσει τον αρωματοποιό, έχουν δώσει τη σωστή σημασία στα σωστά βήματα μέχρι ένα άρωμα να φτάσει στο Boudoir τους. Ο οίκος Guerlain έτσι και αλλιώς απευθύνεται σε αυτό το κοινό. Τους perfume lovers, τους fragrance seekers, τους niche buyers, όπως και να τους αποκαλέσουμε έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: αγαπούν τις εκλεπτυσμένες συνθέσεις και αγκαλιάζουν το άρωμα σαν ευκαιρία για ένα οσφρητικό ταξίδι γεμάτο εμπειρίες. Και για τον οίκο Guerlain αυτό το ταξίδι δεν θα μπορούσε να εκφραστεί καλύτερα παρά με τη συλλογή αρωμάτων Aqua Allegoria. Φέτος ο οίκος και η συλλογή έρχονται με κάτι νέο και έρχεται να ταράξει τα νερά της υψηλής αρωματοποιιας όπως την ξέραμε μέχρι σήμερα και να κάνει όλους τους λάτρεις των αρωμάτων να υποκλιθούν στο θαύμα της!

Αρώματα- θαύματα του κόσμου

Η συλλογή αρωμάτων Aqua Allegoria γιορτάζει τα θαύματα του κόσμου και κάθε δημιουργία αποτελεί έναν ύμνο στην ομορφιά της φύσης. Οι εξαιρετικές πρώτες ύλες και οι αρωματικές νότες δημιουργούν ένα οσφρητικό αποτέλεσμα που θέλει να είναι διαφορετικό από κάθε προηγούμενο, αλλά το ίδιο μοναδικό με τον τρόπο του, όπως άλλωστε επιτυγχάνουν πάντα με απόλυτη δεξιοτεχνία από τους perfumer-explorers του οίκου Guerlain. Κάθε μέλος της οικογένειας Aqua Allegoria έχει τη δική του ιστορία να πει και μας χαρίζει μια fragrance wardrobe που έρχεται να αλλάξει την κάθε μέρα μας με τις πιο όμορφες αρωματικές αφηγήσεις.





Ένα νέο θαύμα!

Φέτος ανακαλύπτουμε τη συλλογή Guerlain Aqua Allegoria Perle, τα πρώτα micro-pearl eau de parfum σχεδιασμένα να βρίσκονται ανάμεσα στο άρωμα και την περιποίηση της επιδερμίδας. Αρώματα που γίνονται ένα με την επιδερμίδα, τα Aqua Allegoria Perle συνδυάζουν την ένταση ενός eau de parfum με την αίσθηση ενυδατικής περιποίησης χάρη στα micro-pearls από αλγινικό άλας φυσικής προέλευσης, σε υδάτινη βάση χωρίς αλκοόλ. Εμπλουτισμένα με φυτικής προέλευσης γλυκερίνη, η gel υφή τους λιώνει στην επιδερμίδα σε ένα μόνο βήμα, αφήνοντας ένα απαλό, βελούδινο πέπλο με καλλυντικά και ενυδατικά οφέλη. Με λίγα λόγια, έχουμε ένα άρωμα που πέρα από το να αφήνει το οσφρητικό μας αποτύπωμα στο πέρασμά μας, μας περιποιείται παράλληλα! Ένα θαύμα!

Τρεις μοναδικές δημιουργίες

Ξεκινάμε πιο Guerlain Aqua Allegoria Florabloom Perle, Μια έκρηξη εξαιρετικά ρεαλιστικών λουλουδιών ξεδιπλώνεται στην επιδερμίδα, χαρίζοντάς μας τον ηλιόλουστο αισθησιασμό της τουμπερόζας, την αριστοκρατικότητα του τριαντάφυλλου και τις πουδρέ νότες της ίριδας και της βιολέτας. Το ροδόνερο έρχεται να αναδείξει τις πράσινες αποχρώσεις του λευκού άνθους, τη δροσερή οξύτητα του lime και τη βελούδινη βάση από πουδρέ νότες. Ένα ζωντανό και φωτεινό μπουκέτο που μας φροντίζει με έναν ανεπανάληπτο τρόπο!







Συνεχίζουμε με το Guerlain Aqua Allegoria Perle Nerolia Vetiver που αναδεικνύει το νερολί μέσα από μια φρέσκια, λαμπερή σύνθεση. Προσδίδει μια ελαφριά και φυσική αίσθηση, σαν ένα άνθος νεραντζιάς λουσμένο στον ήλιο και αναζωογονημένο από τις μικρές σταγόνες της πρωινής δροσιάς.







Τέλος, το Guerlain Aqua Allegoria Rosa Rossa αποκαλύπτει τη λεπτότητα ενός φρεσκοκομμένου τριαντάφυλλου, ακόμη λουσμένου στη δροσιά. Οι σπινθηροβόλες νότες μαύρου φραγκοστάφυλου και lychee συναντούν τη ζουμερή, δροσερή οξύτητα του μανταρινιού και μαζί δημιουργούν έναν τρυφερό, λουλουδάτο ύμνο.







