Η Μπιγιονσέ μόνο με το lingerie της και μία καμπαρντίνα - Οι φωτογραφίες στο Instagram

Παρουσιάζει τη νέα σειρά περιποίησης μαλλιών

Η Μπιγιονσέ κατάφερε για ακόμη μία φορά να στρέψει όλα τα βλέμματα πάνω της, δημοσιεύοντας μια σειρά από εντυπωσιακά στιγμιότυπα με αφορμή την προώθηση της νέας της σειράς περιποίησης μαλλιών.

Η διάσημη τραγουδίστρια μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες στο προφίλ της στο Instagram παρουσιάζοντας τη δική της haircare σειρά Cécred.

Στα στιγμιότυπα, η Μπιγιονσέ ποζάρει με αυτοπεποίθηση φορώντας ένα κομψό σετ lingerie σε nude αποχρώσεις, το οποίο συνδύασε με διχτυωτό καλσόν και ψηλοτάκουνα, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα δυναμικό και θηλυκό αποτέλεσμα. Όσο για τα μαλλιά της και το styling, αποτέλεσαν το βασικό στοιχείο της εμφάνισης, με τις πυκνές ξανθές μπούκλες της να πέφτουν στους ώμους της αναδεικνύοντας τη φιλοσοφία της νέας haircare σειράς της.

Η Μπιγιονσέ μόνο με το lingerie της και μία καμπαρντίνα, ποζάρει στο Instagram

Παράλληλα, σε βίντεο που συνόδευε την ανάρτηση, η τραγουδίστρια εμφανίζεται στα παρασκήνια, την ώρα που ετοιμάζεται για τη φωτογράφιση με τους διαδικτυακούς της φίλους να της απαντούν με τα πιο θερμά τους σχόλια.

Τέλος, αξίζει να πούμε πως, μέσα από τη δημοσίευσή της αυτή, παρουσίασε και συγκεκριμένα προϊόντα της σειράς που συμβάλλουν στη δημιουργία όγκου αλλά και στην προστασία των μαλλιών από τη θερμότητα.

