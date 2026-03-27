DG Beauty: O οίκος Dolce&Gabbana σας προσκαλεί να ξεπεράσετε τα όρια της δημιουργικότητας, μετατρέποντας το μακιγιάζ σε ένα τολμηρό style statement

Ο οίκος Dolce&Gabbana σας προσκαλεί να ξεπεράσετε τα όρια της δημιουργικότητας με νέες makeup προσθήκες, που μετατρέπουν το μακιγιάζ σε ένα τολμηρό και σύγχρονο style statement.

H παλέτα Eye Dare You! Beyond, είναι η νέα προσθήκη στη σειρά Bold Look, που επαναπροσδιορίζει την έννοια της ομορφιάς.

Με φουτουριστικές αποχρώσεις και αντισυμβατικές υφές, η νέα παλέτα έχει σχεδιαστεί για βλέμματα που μαγνητίζουν, για όσους αγαπούν να πειραματίζονται και να αναδεικνύουν την προσωπικότητά τους.

Γιατί το αληθινό θάρρος σημαίνει να τολμάς να προχωράς πέρα από κάθε όριο.

Η παλέτα Eye Dare You! Beyond Multi-Finish Eyeshadow & Highlighter περιλαμβάνει δώδεκα σκιές ματιών μεγάλης διάρκειας*, με έντονη χρωματική απόδοση και άψογο φινίρισμα*.

Σε κομψή μεταλλική ασημί συσκευασία με μονόγραμμα, εμπνευσμένη από την DG Logo Bag, η παλέτα αποτελεί μια πρόσκληση να απελευθερώσετε την δημιουργικότητά σας, δημιουργώντας αμέτρητα makeup looks

για να εντυπωσιάζετε από το πρωί έως το βράδυ.

Η αποσπώμενη αλυσίδα με στρας, μετατρέπεται σε ένα εντυπωσιακό αξεσουάρ που συμπληρώνει κάθε εμφάνιση.

Η παλέτα αναδεικνύει καινοτόμα φινιρίσματα: ultra-performing ματ υφές, metallic foil wet powders, αισθησιακά shimmers, μεταλλικά trio mélanges, καθώς και μια σύνθεση 2-σε-1 που λειτουργεί τόσο ως σκιά όσο και ως powder liner.

Όλες οι αποχρώσεις είναι εμπλουτισμένες με ιταλικό Έλαιο Φραγκόσυκου, γνωστό για τις προστατευτικές και ενυδατικές του ιδιότητες, καθώς και με Υαλουρονικό Οξύ, γνωστό για την ενυδάτωση και τη λείανση που προσφέρει.

EVERKISS LIQUID LIP

Μια ιστορία αγάπης, σφραγισμένη από την Sacred Heart.

Ο οίκος Dolce&Gabbana επεκτείνει τη δημοφιλή συλλογή Everkiss Liquid Lip με 3 σαγηνευτικές νέες αποχρώσεις: Desire, Courage και Passion.

Κάθε όνομα αντικατοπτρίζει μια βασική αξία του οίκου Dolce&Gabbana, εμπλουτίζοντας τη σειρά με βαθύτερο νόημα και αφοσίωση στην ομορφιά, προσκαλώντας όσες το φορούν να αγκαλιάσουν το συναίσθημα μέσα από το χρώμα.

Αυτές οι τρεις νέες προσθήκες εντάσσονται σε μια παλέτα διαχρονικών αποχρώσεων που κυμαίνονται από εκλεπτυσμένα nude και ρομαντικά ροζ έως τα χαρακτηριστικές, εμβληματικές κόκκινες αποχρώσεις του οίκου.

Κάθε απόχρωση έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει έντονο, υψηλής απόδοσης αποτέλεσμα, διασφαλίζοντας παράλληλα απόλυτη άνεση και ευκολία στη χρήση.

Το Everkiss Liquid Lip είναι ένα υγρό κραγιόν με απαλό ματ φινίρισμα, που δεν μεταφέρεται και προσφέρει μεγάλη διάρκεια έως και 16 ώρες*.

Η καινοτόμα υφή του απλώνεται εύκολα στα χείλη, προσφέροντας αποδίδοντας έντονο χρώμα με μία μόνο κίνηση.

Το ακριβές απλικατέρ σμιλεύει και ορίζει τα χείλη, προσφέροντας μέγιστο αποτέλεσμα με ελάχιστη προσπάθεια.

Η σύνθεση είναι vegan***, ελαφριά και εμπλουτισμένη με ένα upcycled συστατικό που προέρχεται από ιταλικά αβοκάντο από τη Σικελία, γνωστό για την ενίσχυση της ενυδάτωσης των χειλιών.

Από την καθημερινή κομψότητα έως τις εκφράσεις έντονου συναισθήματος, οι νέες αποχρώσεις Everkiss Liquid Lip αποτελούν έναν φόρο τιμής σε όσα έχουν τη μεγαλύτερη σημασία: την αγάπη, το θάρρος και το πάθος.