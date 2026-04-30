Our Spring Favorites: τα καλλυντικά που αγαπήσαμε αυτόν τον μήνα

Η περιποίησή μας περνάει την καλύτερή της φάση! Αποτελεσματικότητα και απόλαυση στην εφαρμογή και η καθημερινότητά μας γίνεται καλύτερη!

Τις τελευταίες εβδομάδες είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε πολλά προϊόντα και να τα πάρουμε μαζί μας και στις ολιγοήμερες εξορμήσεις μας. Από αυτά ξεχωρίσαμε τα αγαπημένα μας, με έμφαση στο skincare που παραμένει στην πρώτη γραμμή της φροντίδας μας και της προετοιμασίας μας για το καλοκαίρι. Ενδιαφέροντα συστατικά, καινοτόμες συνθέσεις και περιποίηση που μας εκπλήσσει σε κάθε εφαρμογή!

Τι ξεχωρίσαμε από την αγορά καλλυντικών αυτόν τον μήνα:

Πρώτο προϊόν που μας εντυπωσίασε είναι από την αγαπημένη μας Garden Beauty μια νέα κρέμα ματιών για ενυδάτωση και ανάπλαση, με δονούμενο απλικατέρ και ενεργά συστατικά που περιορίζουν τις σακούλες και τους μαύρους κύκλους, ενώ παράλληλα απαλύνουν τα σημάδια και τις γραμμές στην περιοχή κάτω και γύρω από τα μάτια.

Μια νέα είσοδος στην περιποίησή μας γίνεται από την HL/Skin, καθώς για το σώμα και τα χέρια μας δοκιμάσαμε και αγαπήσαμε τη θρεπτική λοσιόν χεριών και σώματος που μας προσέφερε βαθιά ενυδάτωση, απαλότητα και θρέψη χωρίς να αφήνει πίσω της λιπαρή ή βαριά υφή.

Η Panthenol Extra είναι έτσι και αλλιώς ένα brand που εμπιστευόμαστε, αλλά αυτόν τον μήνα δώσαμε χώρο στο Bakuchiol & Collagen Amino Acids Miracle Serum, σε αυτόν τον πλούσιο κρεμώδη ορό αντιγήρανσης και θρέψης που συνδυάζει το Bakuchiol, τη φυσική εναλλακτική της ρετινόλης, με φυτικά Αμινοξέα Κολλαγόνου για αντιγήρανση και ανανέωση της επιδερμίδας και πραγματικά τον απολαύσαμε.

Ένα νέο προϊόν που κέντρισε την περιέργειά μας από την πρώτη στιγμή και τελικά δικαίως είναι από Avène το Hyaluron Activ Lifting Cream με 0,1% Ρετινάλη. Πρόκειται για μια κρέμα lifting με περιεκτικότητα 0,1% σε Ρετινάλη που 3 φορές πιο δραστική από τη Ρετινόλη και ανορθώνει το περίγραμμα του προσώπου, διεγείροντας παράλληλα την κυτταρική μακροζωϊα. Είναι ιδανικό για χρήση ενδιαμέσως των θεραπειών προσώπου.



Τέλος, περιποιθήκαμε και τα χείλη μας, αλλά πάντα με ένα twist από χρώμα, καθώς η Garden Beauty ξέρει να μας προσφέρει και τα δύο με μια εφαρμογή μέσα από τα Soft Kiss, Peptide Lip Balm. Διαλέξαμε το Cocoa Butter και Βιταμίνη Ε σε Nude και σε Flame απόχρωση για να έχουμε επιλογές για κάθε μας look και διάθεση.

