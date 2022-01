Το graphic eyeliner της Chiara Ferragni είναι το μεγαλύτερο trend της άνοιξης

Το eyeliner που θα σας ενθουσιάσει

Η Chiara Ferragni φροντίζει πάντα να μας παρουσιάζει κάτι νέο μέσα τόσο από τα καθημερινά της beauty looks όσο και μέσα από τις πιο glam looks που επιλέγει για τα fashion shows. Πρόσφατα, λοιπόν εμφανίστηκε στο στο fashion show του Dior φορώντας μια άκρως εντυπωσιακή πράσινη δημιουργία του οίκου, με τα μαλλιά της μαζεμένα σε μια πλεξούδα και ένα υπέροχο eye look.

Μπορεί ακόμη να χιονίζει, αλλά η Chiara με το συγκεκριμένο eye look έφερε την άνοιξη, στην κυριολεξία.

Η διάσημη fashion blogger και influencer κανε ένα matchy μακιγιάζ ματιών σχηματίζοντας ένα περίγραμμα στο κινητό της βλέφαρο με πράσινο eyeliner. Ακόμη, έκανε και μία τελεία με την ίδια απόχρωση eyeliner κάτω από τα μάτια ώστε να τονίσει ακόμη περισσότερο το βλέμμα.

Το graphic eyeliner θα μας απασχολήσει πολύ τους επόμενους μήνες και πλέον αποχαιρετάμε την κλασική γραμμή eyeliner και κάνουμε την διαφορά με ιδιαίτερα γραμμικά σχέδια.