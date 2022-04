Grammy Awards 2022: Τα beauty looks που έκλεψαν τις εντυπώσεις

Τα ωραιότερα beauty looks των Grammy 2022

Τα βραβεία Grammy επέστρεψαν μετά την τρίμηνη αναβολή τους και η αναμονή άξιζε. Τραγουδιστές, συνθέτες, performers χθες το βράδυ έβαλαν τα καλά τους και ετοιμάστηκαν για τα σημαντικότερα μουσικά βραβεία.

Η μεγαλύτερη βραδιά της μουσικής χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί. Φέτος μάλιστα οι καλεσμένοι έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και δεν είδαμε κιτς σύνολα και κραυγαλέα outfits. Αντίθετα, τα περισσότερα looks ήταν κομψά και ταίριαζαν στην περίσταση.

Και δεν ήταν μόνο οι ερμηνείες πάνω στη σκηνή, οι νικητές ή τα outfits που κέντρισαν το ενδιαφέρον μας. Τα beauty looks των αγαπημένων μας σταρ δεν μπορούσαν να ξεφύγουν από το beauty ραντάρ μας.

Από το εντυπωσιακό eyeliner της Olivia Rodrigo, μέχρι το σκούρο κραγιόν στα χείλη της Dua Lipa και την old glam διάθεση στο μακιγιάζ της Lady Gaga, παρακάτω συγκεντρώσαμε τα πιο αγαπημένα μας μακιγιάζ και μαλλιά for your #inspo.

1. Olivia Rodrigo

Getty Images

H μεγάλη νικήτριας της βραδιάς επέλεξε να το τονίσει το βλέμμα της με ένα έντονο eyeliner ενώ το υπόλοιπο makeup look της ήταν απόλυτα φυσικό.

2.St. Vincent

Getty Images

Το φυσικό μακιγιάζ είναι στα καλύτερά του και το κόκκινο χαλί έχει ανάγκη από περισσότερα natural looks.

3. Halsey

Getty Images

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά beauty looks της βραδιάς. Η Hasley τόνισε τόσο το βλέμμα της όσο και τα χείλη της ενώ φόρεσε ένα ιδιαίτερο καπέλο ολοκληρώνοντας μοναδικά το look της.

4. Billie Eilish

Getty Images

Η Billie Eilish με το χαρακτηριστικό cool look της απέδειξε ότι ο χαρακτήρας και το προσωπικό στιλ δεν υπακούνε σε κανόνες.

5. Rachel Zegler

Getty Images

Είχε το πιο κομψό look και το πρόσωπό της έλαμπε στην κυριολεξία! Τόσο τα έντονα φρύδια όσο και το δροσερό κόκκινο χρώμα στα χείλη της δημιούργησαν ένα φρέσκο και ταυτόχρονα girly μακιγιάζ.

6. Lady Gaga

Getty Images

Η Lady Gaga μας άρεσε πολύ αλλά μας θύμισε το look που επέλεξε για τα φετινά Oscars. Σίγουρα θα θέλαμε κάτι πιο ιδιαίτερο από εκείνη. Ναι, το Old Hollywood της ταιριάζει αλλά σίγουρα μπορεί να κάνει περισσότερα.

7. Dua Lipa

H Dua Lipa είναι το φρέσκο κορίτσι που σίγουρα έχει πολλά να μας δείξει ακόμη! Αυτό που ξεχωρίσαμε είναι το σκούρο κραγιόν της που ερχόταν σε αντίθεση με τα κατάξανθα μαλλιά της.