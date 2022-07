Το TikTok λατρεύει το transparent eyeliner και δεν έχει άδικο

Ένα νέο beauty trend για το μακιγιάζ έχει γίνει viral στο TikTok. Πρόκειται για το transparent eyeliner και υπόσχεται να αναδείξει τέλεια το βλέμμα σας φέτος το καλοκαίρι

Από ένα απλό cat eye έως το εντυπωσιακό μοτίβο με διπλά «φτερά», οι μεγαλύτερες τάσεις της χρονιάς αφορούσαν το eyeliner και η πιο πρόσφατη τάση έρχεται για να κάνει την ανατροπή σε όσα γνωρίζαμε μέχρι τώρα.

Το διάφανο eyeliner λοιπόν κατακλύζει το TikTok ως το μινιμαλιστικό μακιγιάζ που είναι τέλειο για το καλοκαίρι. Η makeup artist, May Akhtar δημοσίευσε ένα video στο TikTok χρησιμοποιώντας concealer για να κάνει ένα ιδιαίτερο σχέδιο eyeliner.

Μοιάζει με οπτική ψευδαίσθηση και επιτυγχάνεται με concealer. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας ένα λοξό πινέλο για να εφαρμόσετε το concealer στο κινητό βλέφαρο. Αφήνει ένα «διαφανές» αποτέλεσμα, αφού το πινέλο δημιουργεί έντονες γραμμές που φαίνονται αόρατες.

Από την επιτυχία του video της Akhtar, το hashtag #transparenteyeliner έχει συγκεντρώσει πάνω από 1,3 εκατομμύρια προβολές στο TikTok.

Το διάφανο eyeliner είναι επίσης τέλειο για όσες θέλετε να έχετε ένα natural μακιγιάζ το καλοκαίρι. Αν ανήκετε σε όσες πιστεύετε ότι "less is more" τότε αυτή θα γίνει η αγαπημένη σας τάση.