Contouring: Πώς θα το κάνετε να φαίνεται πιο φυσικό

To contouring είναι μια διαχρονική τάση που όμως εξελίσσεται. Πλέον οι makeup experts προτείνουν ένα αποτέλεσμα πιο φυσικό, σαν να έχετε γωνίες

O κόσμος του μακιγιάζ ανακάλυψε το contouring πριν από αρκετά χρόνια και αυτή η τεχνική ήρθε για να μείνει και να εξελιχθεί στην πιο φυσική της μορφή. Εμείς πάντως στηρίζουμε και στο μακιγιάζ το "less is more" καθώς πλέον επικρατεί η τάση να δείχνει πιο φυσικό το φινίρισμα και όχι υπερβολικό.

Υπάρχουν 4 απλά steps που μπορείτε να ακολουθήσετε για πετύχετε ένα πιο natural contouring.

Η πιο φυσική εκδοχή του controuring ξεκινά από την σωστή περιποίηση προσώπου, δηλαδή μια ενυδατική και ένα primer λάμψης θα αποτελέσουν την βάση για ένα glowy μακιγιάζ με διάρκεια.

Επιλέξτε φον-ντε-τέν που προσφέρει ελαφριά προς μέτρια κάλυψη και αποφύγετε παχύρευστες συνθέσεις που θα βαραίνουν την όψη σας.

Επενδύστε σε ένα καλό concealer - ξεκινήστε από αυτό και στην συνέχεια δείτε αν πραγματικά σας χρειάζεται η επιπλέον κάλυψη.

Blending: το κλειδί για υπέροχο αποτέλεσμα. Απλώστε λίγη ποσότητα προϊόντος και "σβήστε" το όσο χρειάζεται για να μην δείχνει «ξένο» πάνω στο δέρμα. Αν όντως θέλετε να προσθέσετε επιπλέον προϊόν, κάντε το σταδιακά και μην ξεχάσετε να δείτε το τελικό αποτέλεσμα σε φυσικό φως με έναν καθρέφτη.

Extra tip: Αν σε κάποιο σημείο παρατηρήσετε ότι είναι έντονη η απόχρωση, καθαρίστε το πινέλο σας και κάνετε blend. Όσο περισσότερο, δουλεύετε το προϊόν με το πινέλο, τόσο περισσότερο σβήνει!

Τι δεν πρέπει να κάνετε;

Δεν κάνουμε κάθετες κινήσεις με ένα πινέλο, Δεν ξεχνάμε να ελέγξουμε το πρόσωπό μας στον καθρέφτη ανφάς και προφίλ. Μπορεί να είμαστε ικανοποιημένες όταν κοιταζόμαστε ανφάς και να έχουμε τα τέλεια κοψίματα, αν γυρίσουμε όμως στο μάγουλό μας να υπάρχει μία καφέ γραμμή-στάμπα. Δεν είμαστε γενναιώδορες με τις ποσότητες, ιδιαίτερα για προϊόντα που χρησιμοποιούμε το καλοκαίρι που είμαστε μαυρισμένες.

