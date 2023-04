Η Katie Holmes τόλμησε (επιτέλους) το κόκκινο κραγιόν - Το απόλυτο χρώμα της άνοιξης

Η Kate Holmes φόρεσε το τέλειο κόκκινο κραγιόν της άνοιξης

Από τότε που την ξέρουμε, η Katie Holmes λατρεύει το natural makeup look. Θέλει το μακιγιάζ της να είναι πάντα διακριτικό και σπάνια επιλέγει έντονα χρώματα. Συνήθως τονίζει το βλέμμα της με αρκετές στρώσεις mascara, ενώ επιλέγει nude αποχρώσεις για τα χείλη της. To μότο που ακολουθεί τόσο στο στιλ της όσο και στα beauty looks είναι «Μore is less». Πρόσφατα, όμως έκανε την ανατροπή και φυσικά αξίζει να το σημειώσουμε. Η Holmes εμφανίστηκε φορώντας ένα ζωηρό κόκκινο κραγιόν που χάρισε φως σε όλο της το πρόσωπο.

Η makeup artist, Genevieve Herr, επιμελήθηκε το τελευταίο μακιγιάζ της και τη διαφορά έκανε το λαμπερό χρώμα στα χείλη της. Το κόκκινο κραγιόν με κοραλί υποτόνους είναι η τέλεια πρόταση για τις ανοιξιάτικες εμφανίσεις σου και η Holmes σου έδειξε τον τρόπο.

Τα φωτεινά χρώματα είναι συνδεδεμένα με την άνοιξη. Eίναι η εποχή που στις περισσότερες γυναίκες αρέσει να βάζουν χρώμα τόσο στη ντουλάπα τους όσο και στο μακιγιάζ τους. Ένα έντονο χρώμα κραγιόν όπως το κόκκινο μπορεί σε χρόνο dt να προσφέρει αυτή τη φρεσκάδα που αναζητάς σε ένα ολόκληρο look.