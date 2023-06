Πώς να απλώσεις foundation σε ώριμη επιδερμίδα, σύμφωνα με τους experts

Το foundation θα πρέπει να βελτιώνει την όψη της επιδερμίδας

Όσον αφορά το μακιγιάζ, μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ένα πράγμα: Το foundation θα πρέπει να βελτιώνει την όψη της επιδερμίδας και όχι να έχει ένα αποτέλεσμα μάσκας που καλύπτει τα όμορφα χαρακτηριστικά. Ωστόσο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι καθώς μεγαλώνεις το δέρμα σου αλλάζει και μαζί του αλλάξουν και οι ανάγκες του. Μπορεί στα tutorials που βλέπουμε στα social media να πρωταγωνιστούν κυρίως νεαρές γυναίκες αλλά μάλλον είναι καιρός να ανακαλύψουμε και τις ανάγκες που έχουν στο μακιγιάζ και τα πιο ώριμα δέρματα.

Τι πρέπει λοιπόν να προσέξεις στην εφαρμογή του foundation, αν έχεις ώριμο δέρμα;

Η προετοιμασία για τη φροντίδα του δέρματος είναι το κλειδί



Ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλίσεις την άψογη εφαρμογή του foundation, είτε είσαι 14 είτε 40, είτε 60 είναι να το προετοιμάσεις σωστά πριν από το μακιγιάζ. «Η υγρασία είναι το κλειδί, οπότε φροντίστε πάντα να ξεκινάτε με μια ενυδατική κρέμα που είναι ενυδατική, αλλά δεν θα γίνει λιπαρή και δεν θα διακόψει την υφή του foundation», αναφέρει στο Allure ο makeup artist Nick Barose.

Πριν εφαρμόσεις το foundation, ψάξε για μια ενυδατική κρέμα ή serum προσώπου. Μπορείς ακόμη και να ταμπονάρεις το foundation με λίγο serum στα δάχτυλά σου για να προσθέσεις λίγη επιπλέον υγρασία», δηλώνει ο makeup artist Gucci Westman, ιδρυτής του Westman Atelier. «Η κυκλοφορία του αίματος είναι επίσης βασικό. Τονώστε το πρόσωπό σας με ένα γρήγορο μασάζ το βράδυ ή πριν την εφαρμογή των προϊόντων για να ρέει το αίμα και προσθέστε λίγη λάμψη στο δέρμα.»

Βρες το σωστό primer

«Ένα primer που βοηθά στο θάμπωμα των γραμμών είναι υπέροχο γιατί τότε δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσεις τόσο πολύ foundation», λέει ο Barose. «Επίσης, δεν χρειάζεται να το φοράτε σε όλο το πρόσωπο. Εστιάστε σε γραμμές ή άλλες περιοχές του προσώπου σας που θέλετε να θαμπώσουν.»

Η Barose προτείνει στους πελάτες να αναζητήσουν φόρμουλες primer που έχουν απαλή αίσθηση στο δέρμα και δεν στεγνώνουν ή ματώνουν πολύ, καθώς μερικές φορές μπορεί να κάνουν το δέρμα να φαίνεται πιο ξηρό.

Προσάρμοσε την κάλυψη

Ενώ το "less is more" μπορεί να είναι ένας καλός εμπειρικός κανόνας, η πραγματικότητα είναι ότι αν ψάχνεις για περισσότερη κάλυψη, ένα λεπτό υγρό foundation μπορεί να μην σου ταιριάζει. Ωστόσο, το αντίθετο δεν είναι απαραίτητα η καλύτερη εναλλακτική λύση: «Οι βαριές, παχιές φόρμουλες θα κάνουν υπερβολικές τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες», λέει στο Allure ο makeup artist και φωτογράφος, Beau Nelson.

Τι να κρατήσεις από τα παραπάνω; Η κάλυψη μπορεί να είναι ελάχιστη και να φαίνεται εντυπωσιακή.