4+1 λάθη που κάνεις στο μακιγιάζ ματιών και δεν το ήξερες

Μήπως και εσύ κάνεις τα παρακάτω λάθη στο μακιγιάζ ματιών;

To μακιγιάζ των ματιών είναι πάντα το βήμα που διαρκεί περισσότερο σε κάθε makeup look, αφού χρειάζεται χρόνος από το να αποφασίσουμε τις αποχρώσεις σκιών που θα επιλέξουμε μέχρι να πετύχουμε τη τέλεια γραμμή eyeliner. Ποια είναι όμως τα λάθη που μας δυσκολεύουν στο να καταφέρουμε το τέλειο eye look;

Δεν βάζεις βάση πριν την εφαρμογή των σκιών

Μία σωστή βάση ενισχύει την απόδοση της σκιάς και παράλληλα βοηθάει στο καλύτερο blending – ειδικά όταν έχεις κάνει smokey eye.

Υπερβολικό μολύβι στα μάτια

Αυτό είναι πράγματι ένα συνηθισμένο πρόβλημα – καθώς πολλές γυναίκες το παρακάνουν με το μολύβι - αυτό μπορεί να έχει το αντίθετο από το επιθυμητό αποτέλεσμα: να κάνει τα μάτια να φαίνονται μικρότερα και να χάνεται ένα natural βλέμμα.

«Μαζεύεται» σκιά στα βλέφαρα

Ένα oil-free primer είναι η λύση ώστε μέσα στη μέρα να μην έχεις να αντιμετωπίσεις αυτό το πρόβλημα.

Δεν καμπυλώνεις τις βλεφαρίδες σου

Δεν δίνεις την ανάλογη ένταση στις βλεφαρίδες σου. Το κάθε eye look χρειάζεται διαφορετική ένταση στις βλεφαρίδες, πρώτα σκέψου το στιλ και το ύφος του μακιγιάζ σου και χρησιμοποιείς αναλόγως την mascara.

Δεν δίνεις σημασία στο blending

Δεν αφιερώνεις αρκετό χρόνο στο blending που τις περισσότερες φορές είναι το κλειδί της επιτυχίας για ένα αψεγάδιαστο αποτέλεσμα!

