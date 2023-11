Peaches And Cream: H red carpet τάση μακιγιάζ που αξίζει τη δοκιμή σου

Ένα απλό, φρέσκο κι αριστοκρατικό μακιγιάζ, ιδανικό για κάθε μέρα

Μπορεί να θεωρούμε ότι τα ροδακινί και η κρεμ αποχρώσεις στην επιδερμίδα αφορούν στη βρετανική αισθητική ομορφιάς, αλλά φαίνεται ότι η απήχηση είναι παγκόσμια, δεδομένου ότι οι stars του Hollywood έδειξαν την προτίμησή τους σε αυτές στα χθεσινοβραδινά βραβεία Gotham.



Πρωτοπόρος στη Νέα Υόρκη χθες το βράδυ ήταν η ηθοποιός Μάργκο Ρόμπι, η οποία εμφανίστηκε με λαμπερή, κρεμώδη επιδερμίδα που συνδύασε με κραγιόν και ρουζ σε απόχρωση βερίκοκου. Τα βήματά της ακολούθησε η Μισέλ Ουίλιαμς, η οποία φόρεσε το ροδακινί ρουζ και επέλεξε ένα ελαφρώς πιο ροζ κραγιόν για να συμπληρώσει τους τόνους.

Αποδεικνύοντας ότι δεν είναι μόνο μια εμφάνιση που ταιριάζει στις ξανθιές, η ηθοποιός Νάταλι Πόρτμαν φόρεσε μια ροδαλί απόχρωση κραγιόν στα χείλη της και ένα πιο βαθύ ρουζ σε τόνους ροδακινί για να σμιλεύσει τα ζυγωματικά της, ενώ η ηθοποιός Νικόλ Μπεχάρι επέλεξε πιο ομοιόμορφους ροδακινί τόνους στα μάτια, τα χείλη και τα μάγουλα. Αν και εξακολουθεί να ανήκει σε μεγάλο βαθμό στο ουδέτερο φάσμα του μακιγιάζ, η πρόσθετη φωτεινότητα που προσφέρουν οι φρουτώδεις τόνοι είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ανανεώσεις την καθημερινή σου εμφάνιση.

GETTY IMAGES

Όταν θέλεις να δημιουργήσεις μια άψογη βάσης, να θυμάσαι: less is more! Απόφυγε τις πολλές στρώσεις βαριάς βάσης και χρησιμοποίησε μια τεχνική pin-point με ένα concealer πλήρους κάλυψης μόνο σε περιοχές με ερυθρότητα. Αυτό θα σε βοηθήσει να διατηρήσεις ένα φρέσκο και φωτεινό αποτέλεσμα στην όψη της επιδερμίδας σου, ενώ παράλληλα θα βοηθήσει τις ροδακινί αποχρώσεις να προβληθούν υπέροχα.