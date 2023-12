Μακιγιάζ ματιών: Η τεχνική που κάνει το βλέμμα να δείχνει πιο ξεκούραστο και νεανικό

Όταν επιμελείσαι το μακιγιάζ των ματιών σου, θα πρέπει να προσέχεις την ένταση που άθελά σου μπορεί να δώσεις στις λεπτές γραμμές και ρυτίδες

Αν θέλεις να δημιουργήσεις μια τολμηρή και άκρως εορταστική makeup εμφάνιση με αιχμηρό cat-eye look, είμαστε εδώ για να σε προφυλάξουμε και να τονίσουμε τι πρέπει να προσέξεις στο μακιγιάζ σου, ώστε να τονίσεις τα σωστά σημεία και να «καμουφλάρεις» ατέλειες όπως οι λεπτές γραμμές όπου ενδέχεται με μια λάθος τεχνική εφαρμογής να γίνουν πιο αισθητές και ορατές από ό,τι πραγματικά είναι.

Ultra-Sparkly σκιά ματιών

Οι λαμπερές σκιές ματιών μπορούν σίγουρα να σε κάνουν να ξεχωρίσεις σε ένα εορταστικό πάρτιαυτή την περίοδο, αλλά αν είσαι άνω των 40 ετών ενδέχεται μόλις τις εφαρμόσεις στο κινητό βλέφαρο των ματιών σου να τονιστούν με άσχημο τρόπο οι λεπτές γραμμές. Επομένως, σου προτείνουμε να δείξεις την προτίμησή σου σε εντυπωσιακές σκιές ματιών με ματ φινίρισμα.

Concealer

Πριν από την εφαρμογή οποιουδήποτε προιόντος για το μακιγιάζ ματιών (eyeliner, σκιά ματιών ή μάσκαρα) προέχει συνήθως η κάλυψη ατελειών και μαύρων κύκλων με concealer. Ωστόσο, συχνά τείνουμε να χρησιμοποιούμε ένα αρκετά παχύρρευστο προϊόν που είναι αρκετά καλυπτικό μεν, αλλά πολύ βαρύ για την επιδερμίδα δε. Ως αποτέλεσμα, η προσοχή των άλλων στρέφεται στις λεπτές γραμμές και ρυτίδες που έχουν δείξει πολύ πιο έντονα.

Να θυμάσαι πάντα πως στην ομορφιά less is more! Μια μικρή ποσότητα από ένα λεπτόρρευστο concealer μπορεί να σου δώσει το αποτέλεσμα που επιθυμείς και να κάνει το βλέμμα σου να δείχνει πολύ πιο φρέσκο, ξεκούραστο και νεανικό!