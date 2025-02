Οι nude αποχρώσεις κραγιόν που θα φοράς day-to-night

To 90s makeup trend έχει επιστρέψει και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να το υιοθετήσεις από το να φορέσεις το απόλυτο ψυχρό nude κραγιόν

Τα 90s έχουν επιστρέψει δυναμικά στη μόδα και φυσικά, στο μακιγιάζ, φέρνοντας μαζί τους τις χαρακτηριστικές, ψυχρές αποχρώσεις στα κραγιόν που γοήτευσαν εκείνη την εποχή. Εμπνευσμένα από το grunge look, την αίσθηση της αυθεντικότητας και την έμφαση στην απλότητα, τα ψυχρά nude κραγιόν προσφέρουν έναν κομψό και ταυτόχρονα άνετο τόνο για όλες τις περιστάσεις.

Η ψυχρή απόχρωση του nude είναι ιδανική για γυναίκες που θέλουν να δημιουργήσουν ένα minimal chic αποτέλεσμα. Ανακάλυψε τη δική σου αγαπημένη!



Beauty editor’s favourite

IG @ginemargrethe

Dior Rouge Dior Lipstick, στην απόχρωση 218 Rose Rose – Βρες το εδώ



Charlotte Tilbury Matte Revolution Lipstick, στην απόχρωση Catwalking – Βρες το εδώ



MAC Maxcimal Satin Lipstick, στην απόχρωση Hodge Podge – Βρες το εδώ



Anita Brand Creamy Lux Pink Muffin Lipstick, στην απόχρωση Muffin – Βρες το εδώ



Sephora Collection Rouge Is Not My Name Satin Lipstick, στην απόχρωση 06 Full ignition 06 Full ignition – Βρες το εδώ



Maybelline Color Sensational Satin Lipstick, στην απόχρωση Almond Hustle 133 – Βρες το εδώ