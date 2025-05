Για ένα εντυπωσιακό eyelook, χρειάζονται τα σωστά πινέλα μακιγιάζ

Αν υπάρχει ένα στοιχείο στο μακιγιάζ που μπορεί να μεταμορφώσει εντελώς το πρόσωπό μας, αυτό είναι το μακιγιάζ των ματιών. Και παρόλο που η αγορά προσφέρει αμέτρητες επιλογές σε παλέτες σκιών, eyeliners και μολύβια ματιών, κανένα από όλα αυτά τα προϊόντα μακιγιάζ δεν μπορεί να αποδόσει το καλύτερο αποτέλεσμα, χωρίς τα σωστά εργαλεία. Ανακάλυψε λοιπόν τα 3 πιο απαραίτητα πινέλα για το μακιγιάζ των ματιών – πρέπει να υπάρχουν στη συλλογή σου είτε είσαι αρχάρια στο μακιγιάζ, είτε οι γνώσεις και οι τεχνικές σου βρίσκονται σε πιο προχωρημένο επίπεδο.

Blending brush (πινέλο ανάμειξης)

Ο ρόλος ενός blending brush είναι πολύ βασικός, καθώς πρόκειται για το εργαλείο που θα σε βοηθήσει να δημιουργήσεις απαλές μεταβάσεις και φυσικό σβήσιμο των σκιών. Το blending brush είναι μαλακό, συνήθως φουντωτό, και έχει στρογγυλεμένη άκρη. Είναι αυτό που δίνει στο μακιγιάζ επαγγελματικό φινίρισμα, ακόμα κι αν έχεις χρησιμοποιήσει μόνο δύο αποχρώσεις σκιών.

MAC 217S Blending Brush – Βρες το εδώ

Shader brush (επίπεδο πινέλο)

Αυτό το πινέλο έχει επίπεδο σχήμα και είναι ιδανικό για την εφαρμογή σκιάς στην κεντρική περιοχή του κινητού βλεφάρου. Συλλέγει σωστά το προϊόν και το αποθέτει με ακρίβεια, προσφέροντας ένταση και διάρκεια στο χρώμα. Είναι το εργαλείο που χρειάζεσαι για shimmer ή pigmented σκιές.

Bobbi Brown Eye Shadow Brush Pinceau ombres à paupières – Βρες το εδώ

Angled brush (γωνιακό πινέλο)

Το γωνιακό πινέλο είναι μικρό, λεπτό και έχει λοξή γωνία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σχηματίσεις τέλεια την εξωτερική γωνία του ματιού με σκιά ή gel eyeliner, να τονίσεις τη γραμμή των βλεφαρίδων ή ακόμα και να γεμίσεις τα φρύδια σου. Είναι ένα πολυχρηστικό εργαλείο που δεν πρέπει να λείπει από κανένα νεσεσέρ.

Make Up For Ever 172 Precision Corrector Brush – Βρες το εδώ