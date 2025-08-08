Lash Painting: Η τεχνική εφαρμογής μάσκαρα για βλεφαρίδες, χωρίς κόμπους

Αυτή η τεχνική μακιγιάζ αλλάζει τα δεδομένα στην όψη του βλέμματος

Η μάσκαρα είναι ένα από τα πιο love to hate προϊόντα του makeup bag μας. Γιατί ενώ μπορεί να απογειώσει το βλέμμα, συχνά καταλήγει να κολλάει τις βλεφαρίδες, να δημιουργεί κόμπους ή να "βαραίνει" το αποτέλεσμα. Και κάπου εδώ, έρχεται το απόλυτο backstage trick των makeup artists: το lash painting.



Lash painting

Το lash painting είναι μια τεχνική εφαρμογής μάσκαρα με πινέλο (ναι, πινέλο!) αντί για το κλασικό ενσωματωμένο βουρτσάκι της συσκευασίας. Αντί να «χτενίζεις» τις βλεφαρίδες με ένα πυκνό spoolie, χρωματίζεις κάθε τρίχα με ακρίβεια, από τη ρίζα μέχρι την άκρη - σαν να βάφεις με μικρό πινέλο.

Η τεχνική αυτή επιτρέπει ακριβή έλεγχο στην ποσότητα προϊόντος, μηδενικούς κόμπους, φυσικό ή έντονο αποτέλεσμα, ανάλογα με τις κινήσεις σου, καθώς και τόνωση ακόμα και των πολύ κοντών ή λεπτών βλεφαρίδων στις γωνίες.





Τι θα χρειαστείς:

Ένα λεπτό, επίπεδο πινέλο (όπως για eyeliner ή για lip brush). Προτίμησε ιδανικά ένα πινέλο με συνθετικές τρίχες, καθώς καθαρίζεται πιο εύκολα και προσφέρει καλύτερη απόδοση.

Την αγαπημένη σου μάσκαρα.

Ένα καθαρό spoolie για χτένισμα στο τέλος.



IG @emilietommerberg

Η τεχνική lash painting βήμα-βήμα