7 λάθη στο μακιγιάζ που προσθέτουν χρόνια στην εμφάνισή σου

Πώς να τα αποφύγεις;

Το μακιγιάζ είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία για να αναδείξεις τη φυσική σου ομορφιά και να «γυρίσεις» τον χρόνο πίσω. Όμως, μερικά λάθη – ακόμα και τα πιο διακριτικά – μπορούν να προσθέσουν χρόνια στο πρόσωπό σου, χωρίς να το καταλάβεις. Εντόπισέ τα και ανακάλυψε τον τρόπο να τα διορθώσεις.



IG @emitaz

Το βαρύ foundation

Ένα βαρύ ή εξαιρετικά ματ foundation πλήρους κάλυψης «κάθεται» στις λεπτές γραμμές και να τονίζει τις ρυτίδες. Το αποτέλεσμα; Ξεκάθαρα πιο ώριμη όψη. Προτίμησε ελαφριές, ενυδατικές συνθέσεις με φυσικό τελείωμα. Τα προϊόντα με dewy υφή προσδίδουν φρεσκάδα και νεανικότητα στο πρόσωπο.

Η μεγάλη ποσότητα πούδρας

Η υπερβολική χρήση πούδρας, ειδικά σε ξηρό ή ώριμο δέρμα, αφαιρεί τη ζωντάνια από το πρόσωπο και «κάθεται» σε γραμμές και πόρους. Εφάρμοσε πούδρα μόνο στη ζώνη-Τ του προσώπου (μέτωπο, μύτη, πηγούνι) και με πολύ «ελαφρύ χέρι». Καλό θα είναι επίσης να αποφεύγεις τις baking τεχνικές που «τραβούν» την υγρασία από την επιδερμίδα.

Το σκληρό περίγραμμα φρυδιών

Τα υπερβολικά έντονα σχηματισμένα ή πολύ σκούρα φρύδια σκληραίνουν το πρόσωπο και προσθέτουν χρόνια. Γέμισε απαλά τα φρύδια σου με μολύβι ή σκιά σε φυσικό τόνο, χρησιμοποιώντας μικρές κινήσεις σαν να δημιουργείς τριχούλες.



IG @emitaz

Το σκληρό περίγραμμα ματιών

Το σκούρο μολύβι γύρω από τα μάτια, χωρίς σωστό σβήσιμο, κάνει τα μάτια να φαίνονται πιο μικρά και κουρασμένα. Προτίμησε πιο απαλά χρώματα (καφέ, γκρι ή μωβ) και σβήσε καλά τις γραμμές. Μια ελαφριά σκιά στο κάτω βλέφαρο ανοίγει το βλέμμα χωρίς να το βαραίνει.

Η παράλειψη του ρουζ ή η κακή εφαρμογή

Καθόλου ρουζ ή εφαρμογή πολύ χαμηλά στα μάγουλα «ρίχνει» το πρόσωπο προς τα κάτω. Τοποθέτησε το ρουζ ψηλά στα ζυγωματικά, με ανοδική φορά. Προτίμησε ροζ, ροδακινί ή κοραλί αποχρώσεις για φρέσκια, υγιή όψη.



Το σκούρο κραγιόν

Οι σκούρες αποχρώσεις (πολύ μπορντό, καφέ ή plum) τονίζουν τις λεπτές γραμμές γύρω από τα χείλη και μικραίνουν το στόμα. Διάλεξε πιο φωτεινές ή «ζεστές» αποχρώσεις όπως ροζ, nude με ροδακινί τόνο ή ακόμα και gloss για έξτρα όγκο και φρεσκάδα.

Η λάθος χρήση του concealer

Το πολύ ανοιχτό ή ξηρό concealer κάτω από τα μάτια μπορεί να κάνει τις σακούλες και τις γραμμές πιο έντονες. Επίλεξε ένα ενυδατικό concealer έναν τόνο πιο ανοιχτό από το δέρμα σου. Εφάρμοσε με ταμποναριστές κινήσεις και μην ξεχάσεις να το σταθεροποιήσεις με ελάχιστη ποσότητα πούδρας.