Concealer 2 in 1: Όταν το μακιγιάζ συναντά την περιποίηση

Καλύπτει, φωτίζει, λειαίνει

Το concealer δεν είναι πια απλώς ένα προϊόν μακιγιάζ που "κρύβει" την κούραση. Η νέα γενιά concealer συνδυάζει τεχνολογία περιποίησης με υψηλή αισθητική, προσφέροντας όχι μόνο άμεσο αποτέλεσμα αλλά και μακροπρόθεσμη φροντίδα.

Αν έχεις αρχίσει να παρατηρείς λεπτές γραμμές, αφυδάτωση ή απώλεια ελαστικότητας στην περιοχή των ματιών, τότε ήρθε η στιγμή να προσθέσεις στο makeup bag σου ένα concealer με αντιγηραντική δράση.

Concealer 2 in 1

Τα concealer νέας τεχνολογίας εμπλουτίζονται με συστατικά που δεν περιορίζονται στην κάλυψη. Περιέχουν υαλουρονικό οξύ, πεπτίδια, ρετινόλη χαμηλής συγκέντρωσης, νιασιναμίδη, ακόμα και αντιοξειδωτικά όπως βιταμίνη C και E. Στόχος; Να βελτιώσουν την υφή του δέρματος με την πάροδο του χρόνου, να μειώσουν τα σημάδια γήρανσης και να αποτρέψουν τη δημιουργία νέων ρυτίδων.



Beauty editor’s favourites



IG @cassdimicco

Sisley Stylo Correct Concealer – Βρες το εδώ

YSL Touche Éclat High Cover Radiant Concealer – Βρες το εδώ



Charlotte Tilbury Magic Away Liquid Concealer – Βρες το εδώ



Lancôme Teint Idole Ultra Wear Care & Glow Serum Concealer – Βρες το εδώ

L’Oreal Paris True Match Radiant Serum Concealer - Βρες το εδώ

