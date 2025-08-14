Beach-proof beauty: Το καλοκαιρινό μακιγιάζ που αντέχει στον ήλιο, το νερό και την υγρασία

Διατήρησε το μακιγιάζ σου αψεγάδιαστο όσο κι αν ανεβαίνει ο υδράργυρος

Το καλοκαίρι είναι συνώνυμο της ανεμελιάς, της θάλασσας και των ηλιόλουστων αποδράσεων - όμως για τις beauty lovers, που δεν αποχωρίζονται εύκολα τα καλλυντικά τους, η παραλία μπορεί να μετατραπεί σε beauty challenge. Πώς μπορείς να διατηρήσεις το μακιγιάζ σου σταθερό και εντυπωσιακό ακόμη και κάτω από τον καυτό ήλιο; Η απάντηση βρίσκεται στις σωστές επιλογές και μερικά καλά κρυμμένα μυστικά που θα μεταμορφώσουν το beach look σου.



Βάση με αντοχές

Το πρώτο βήμα για ένα μακιγιάζ που δεν θα λιώσει στην παραλία είναι η βάση. Αντί για βαριά foundation που ασφυκτιούν στη ζέστη, προτίμησε ένα ελαφρύ, oil-free, αδιάβροχο tinted moisturizer ή BB cream με υψηλό δείκτη αντηλιακής προστασίας. Το ζητούμενο είναι να εξισορροπήσεις τον τόνο της επιδερμίδας χωρίς να τη «φορτώσεις». Χρησιμοποίησε αδιάβροχη πούδρα σεταρίσματος με λεπτή υφή για να αποφύγεις τη γυαλάδα και να εξασφαλίσεις διάρκεια. Αν έχει και SPF, ακόμα καλύτερα.



Τα μάτια

Το μακιγιάζ ματιών είναι το πρώτο που απειλείται από τη ζέστη και την υγρασία. Επένδυσε σε αδιάβροχα προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για extreme καταστάσεις. Αδιάβροχη σκιά σε μορφή κρέμας ή stick, σε φυσικές ή μεταλλικές αποχρώσεις, που σβήνει εύκολα με τα δάχτυλα. Waterproof eyeliner για cat eye look που αντέχει το κύμα. Και φυσικά, μάσκαρα με αδιάβροχη σύνθεση - όχι μόνο για όγκο και μήκος, αλλά και για βλεφαρίδες που παραμένουν στη θέση τους, ακόμα κι αν βουτήξεις.

IG @negin_mirsalehi





Τα μυστικά του «αόρατου» μακιγιάζ

Το καλοκαιρινό μακιγιάζ δεν χρειάζεται να είναι έντονο για να είναι εντυπωσιακό. Αντιθέτως, το μυστικό είναι στην προετοιμασία και στη διάφανη τελειότητα. Επένδυσε σε ένα primer προσώπου με mattifying ή blurring ιδιότητες για λεία επιφάνεια και μεγαλύτερη διάρκεια, καθώς και σε ένα setting spray με ανθεκτικότητα στην υγρασία που «κλειδώνει» το μακιγιάζ χωρίς να βαραίνει. Απόφυγε την υπερβολική χρήση προϊόντων και μην αγγίζεις το πρόσωπό σου - η επαφή με τα χέρια είναι η νούμερο ένα αιτία φθοράς.



IG @negin_mirsalehi

Bonus makeup tips