Αυτά είναι τα πιο κολακευτικά χρώματα σκιών για γυναίκες άνω των 50

Οι αποχρώσεις που δεν πρέπει να λείπουν από το νεσεσέρ σου

Ποιος είπε ότι το μακιγιάζ μετά τα 50 θα πρέπει να είναι βαρετό; Όχι, το καφέ και το μπεζ δεν είναι οι μόνες σου επιλογές. Στην πραγματικόττηα, υπάρχουν πολλές αποχρώσεις σκιών που μπορούν να φωτίσουν το βλέμμα σου, να αναδείξουν το χρώμα των ματιών σου και να κάνουν τη συνολική σου εμφάνιση να δείχνει πιο φρέσκια και νεανική. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι τα χρώματα σκιών που δεν θα πρέπει να λείπουν από το νεσεσέρ σου μετά τα 50:

Τα πιο κολακευτικά χρώματα σκιών μετά τα 50

Ένας από τους μεγαλύτερους συμμάχους σου μετά τα 50 είναι οι γήινες αποχρώσεις. Το απαλό ταμπά, το μπεζ, το καραμελέ και το ζεστό καφέ προσθέτουν βάθος στο βλέμμα χωρίς να δείχνουν βαριά. Είναι χρώματα που ταιριάζουν σχεδόν σε όλους τους τόνους δέρματος και μπορούν να φορεθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εξίσου κολακευτικές είναι όμως και οι απαλές ροζ και ροδακινί αποχρώσεις, που δίνουν μια αίσθηση φρεσκάδας και ζωντάνιας, ενώ κάνουν τα μάτια να δείχνουν πιο φωτεινά.

Τώρα αν θέλεις να βάλεις λίγο περισσότερο χρώμα στο μακιγιάζ σου, οι απλές μπορντό, δαμασκινί και τερακότα αποχρώσεις αποτελούν εξαιρετικές επιλογές, καθώς αναδεικνύουν ιδιαίτερα τα πράσινα και τα καστανά μάτια χωρίς να δείχνουν υπερβολικές. Αν έχεις γκρι ή μπλε μάτια, στρέψου καλύτερα σε ζεστούς χάλκινους τόνους ή σκιές σε απαλό μπρονζέ ή σαμπανιζέ χρυσό.

Τι να αποφύγεις

Στο μακιγιάζ δεν υπάρχουν κανόνες. Το ωραιότερο look είναι αυτό που θα σε κάνει να νιώθεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Αν ωστόσο θέλεις να πετύχεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, θα σου προτείναμε να αποφύγεις τις πολύ σκούρες σκιές, όπως το μαύρο και το πολύ βαθύ γκρι, καθώς συχνά τονίζουν τις λεπτές γραμμές και μπορεί να «κλείσουν» το βλέμμα. Εξίσου απαγορευτικές θεωρούνται και οι σκιές σε πολύ έντονα χρώματα, όπως το μπλε, το φούξια και το πράσινο. Το ίδιο ισχύει και για τις υπερβολικά περλέ ή glittery υφές, που τείνουν να αναδεικνύουν την υφή του δέρματος.