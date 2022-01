Και όπως όλα δείχνουν, ήρθαν για να μείνουν

Αν μπορούσαμε να δώσουμε έναν τίτλο σε όλα τα trends που βλέπουμε τις τελευταίες σεζόν, αυτός χωρίς δεύτερη σκέψη θα ήταν: η αναβίωση του παρελθόντος. Στη μόδα, στην ομορφιά και ακόμη και στον κόσμο των σειρών υπάρχει ένα κλίμα νοσταλγίας στα 90s και στα 00s. H pop κουλτούρα είναι εδώ και μετά από τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας μας θέλει πιο χαρούμενες, αισιόδοξες και τολμηρές.

Όλα δείχνουν πως τώρα υπάρχει ένα new kid on the block και αυτά είναι τα χτενίσματα που μας θυμίζουν πολύ εκείνα που έκαναν οι αγαπημένες μας σταρ στα video clips τους. Βλέπουμε λοιπόν από μεγάλες μέχρι micro-influencers να έχουν μπει στο πνεύμα του 2000 και να δημιουργούν εικόνες που μας φέρνουν μνήμες από το παρελθόν.

Άλλοτε minimal kai άλλοτε extravagant τα hair looks έχουν χαρακτήρα και όλη την αθωότητα της περασμένης δεκαετίας.

Εμπνευστείτε από τα 00s και ξεφύγετε από τα συνηθισμένα!

Zigzag Partings

Bubble Braids

Early 2000s braids

Barbie Ponytail

Sleek updo

Εσείς ποιο θα δοκιμάζατε;