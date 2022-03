Πώς θα πετύχεις ένα από τα πιο hot hair looks της σεζόν (vid)

To TRESemmé βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο των Εβδομάδων Μόδας και μας δείχνει τον δρόμο για τα πιο ξεχωριστά hair looks.

Εμείς θα κάνουμε focus στο New York Fashion Week που παρακολουθήσαμε φέτος μαζί με το TRESemmé.

To TRESemmé βρίσκεται πάντα στο κέντρο των Εβδομάδων Μόδας και δημιουργεί τάσεις που αφήνουν ιστορία! Όλα τα νέα trends ήταν εκεί και φέτος και μας περίμεναν. Γι' αυτό, σας μεταφέρουμε όλο το κλίμα και τον παλμό με ένα από τα ωραιότερα hair looks της σεζόν.

Ο όγκος στα χτενίσματα επέστεψε δυναμικά και μας γυρίζει πίσω στα αγαπημένα μας 90s. Ξεχωρίσαμε λοιπόν ένα εντυπωσιακό hair look που ακούει στο όνομα "90s Big Blowout" και φυσικά το δοκιμάσαμε!

H Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης αναδεικνύει τα Υ2Κ trend με τον καλύτερο τρόπο και το εμβληματικό blowout look των 90s, όπως τα ανέδειξαν οι σταρ του Hollywood, περιμένει να το τολμήσετε.

Το συγκεκριμένο look κάνει τα μαλλιά να φαίνονται γεμάτα, υγιή και λαμπερά! Βλέπουμε μία έντονη επανεμφάνιση των look με πολύ όγκο, που δεν απαιτούν, όμως, μεγάλη προσπάθεια.

Στο παρακάτω video θα δείτε αναλυτικά όλα τα βήματα για να πέτυχετε το blowout look των 90s:

Τα προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν στο video για το "90s Big Blowout" look

Το TRESemmé, με τα επαγγελματικών προδιαγραφών προϊόντα του, αποτελεί επίσημο χορηγό της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης για περισσότερα από 10 χρόνια.

Ανακάλυψε και δημιούργησε τα hair looks κατευθείαν από τις πασαρέλες της Νέας Υόρκης, γίνε μέρος της απόλυτης New York Fashion Week εμπειρίας και ανέβασε το look σου χρησιμοποιώντας τα hashtag #TRESnyfw και #TRESsquad.

Φωτογραφίες - βίντεο: Δώρα Δημητρίου