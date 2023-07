Parisian chic: To χρώμα μαλλιών που κάνουν όλες οι Παριζιάνες τώρα

Οι Παριζιάνες επέλεξαν την ωραιότερη τεχνική για τα μαλλιά τους και εμείς αντλούμε έμπνευση

Ο γαλλικός αέρας εκπέμπεται μέσα από minimal looks, ανάλαφρο μακιγιάζ και φυσικά fresh hair looks. H ανεπιτήδευτη ομορφιά είναι συνώνυμο των Γαλλίδων και δικαίως. Η παριζιάνικη αισθητική ξεχωρίζει και μας κάνει να θέλουμε να αντλήσουμε ιδέες και να την προσαρμόσουμε στο προσωπικό μας στιλ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το χρώμα των μαλλιών. Οι Παριζιάνες δεν αγαπούν τις δραστικές αλλαγές αλλά τις μικρές πινελιές που ολοκληρώνουν την natural εικόνα τους. Φέτος το καλοκαίρι λοιπόν την τιμητική της έχει

το balayage που αποτελεί μία από τις αγαπημένες τεχνικές για φυσικό αποτέλεσμα. Πιο συγκεκριμένα, το caramel balayage από τη μία φωτίσει τα μαλλιά και δείχνουν ότι άνοιξαν φυσικά από τον ήλιο και από την άλλη αποτελεί μια safe τεχνική που δεν καταστρέφει την τρίχα. Το μυστικό τους είναι ότι η απόχρωση που προτιμούν είναι λίγο πιο ανοιχτή από τα υπόλοιπα μαλλιά.

Αν έχεις σκούρα μαλλιά ή μαύρα και θέλεις να τολμήσεις μια ελαφριά αλλαγή τότε ζήτα από τον κομμωτή σου το caramel balayage και do it like a Parisian! Plus, αυτή η τεχνική είναι τέλεια γιατί δεν χρειάζεται συντήρηση και οι experts συνιστούν επίσκεψη στο κομμωτήριο ανά σχεδόν 2,5 μήνες.

Δες στην παρακάτω gallery: Τα πιο κολακευτικά κουρέματα για γυναίκες άνω των 60