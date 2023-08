Εβδομάδα Μόδας Κοπεγχάγης: Τα πιο cool street style χτενίσματα που αγαπήσαμε

Το street style είναι η καλύτερη πηγή έμπνευσης και η Κοπεγχάγη έχει τα ωραιότερα hair looks

Τα it girls της Κοπεγχάγης μας ενθουσιάζουν τόσο με τους ιδιαίτερους συνδυασμούς που κάνουν στα outfits τους όσο και με τα beauty looks τους. Τα street style looks από την Copenhagen Fashion Week έρχεται να ανεβάσει τη διάθεσή μας αλλά και να ανανεώσει τα μαλλιά μας και αυτή τη σεζόν. Είδαμε τις έννοιες «ανεπιτήδευτο» και «cool» να εκπροσωπούνται τέλεια στο streetstyle και το αποτέλεσμα ήταν άκρως εντυπωσιακό.

Εκτός όμως από τα outfits το ενδιαφέρον στρέφεται και στα χτενίσματα των fashion girls. Χαλαρά πιασίματα, παιχνιδιάρικα braids, funky αξεσουάρ μαλλιών και χαμηλά updos (που δείχνουν ότι δεν χρειάστηκε πάνω από 2 λεπτά για να τα φτιάξουν) ήταν μερικά από τα hot χτενίσματα στο street style της Κοπεγχάγης θα σας δώσουν την έμπνευση που χρειάζεσαι για να ολοκληρώσεις τα καθημερινά σου looks αυτό το φθινόπωρο.

Αν λοιπόν σκέφτεσαι να ανανεώσεις τα μαλλιά σου, κάνε save τις παρακάτω εικόνες.

