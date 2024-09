Η beauty editor του JennyGr δοκιμάζει το πιο iconic πιστολάκι μαλλιών

Το νέο Supersonic Nural™, το πιο «έξυπνο» πιστολάκι μαλλιών της Dyson για πιο υγιές τριχωτό της κεφαλής και μαλλιά που ακτινοβολούν

Τα μαλλιά μου θέλω να είναι υγιή, απαλά και λαμπερά. Να είναι καλοχτενισμένα καθημερινά, να έχουν όγκο και συγχρόνως, υπέροχη κίνηση. Αποτελούν εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο της εμφάνισής μου, γι’ αυτό επενδύω πάντα σε προϊόντα επαγγελματικής περιποίησης και hairstyling tools προηγμένης τεχνολογίας που υπόσχονται να αναδείξουν την καλύτερη εκδοχή της εικόνας των μαλλιών μου.

H τελευταία μου ανακάλυψη όσον αφορά στο styling; Το καινοτόμο πιστολάκι μαλλιών Supersonic Nural™ της Dyson που μόλις έφτασε στην Ελλάδα και ανυπομονούσα πραγματικά να προσθέσω στη συλλογή μου. Τι είναι όμως αυτό που κάνει το Dyson Supersonic Nural™ τόσο ξεχωριστό;

Τα high-end χαρακτηριστικά του Dyson Supersonic Nural™

Το νέο high-tech Supersonic Nural™ είναι το πιο «έξυπνο» εργαλείο styling της Dyson. Είναι εξοπλισμένο με μια νέα λειτουργία προστασίας του τριχωτού της κεφαλής, η οποία χρησιμοποιεί ένα δίκτυο αισθητήρων Nural™ που μειώνει αυτόματα τη θερμότητα στους 55°C καθώς πλησιάζει στο κεφάλι, δηλαδή στη βέλτιστη θερμοκρασία για το τριχωτό της κεφαλής, προστατεύοντας τα μαλλιά από τη ρίζα από τη φθορά που μπορεί να προκληθεί από την υπερβολική θερμότητα. Αυτός είναι και ο λόγος που με έπεισε να θέλω τόσο πολύ να το δοκιμάσω. Οι αισθητήρες εξασφαλίζουν γρήγορο και απαλό στέγνωμα, βελτιώνουν επίσης συνολικά την εμπειρία styling, ενισχύουν τη λάμψη των μαλλιών και αποτρέπουν τη θερμική βλάβη.

Ο φωτισμός της κάψουλας είναι εξαιρετικά βοηθητικός, καθώς αλλάζει χρώμα για να δείξει τη ρύθμιση θερμότητας: Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία προστασίας του τριχωτού της κεφαλής, αυτή η λειτουργία εξασφαλίζει ότι το χρώμα του φωτισμού LED θα αλλάζει αυτόματα από κίτρινο (χαμηλή θερμότητα), σε πορτοκαλί (μέτρια θερμότητα) και κόκκινο (υψηλή θερμότητα), ανάλογα με την απόσταση που βρίσκεται το πιστολάκι από το κεφάλι.

Ένα ακόμα υπέροχο χαρακτηριστικό του σεσουάρ μαλλιών Dyson Supersonic Nural™ είναι η ανίχνευση παύσης για μία ευκολότερη hairstyle ρουτίνα. Διαθέτει επιταχυνσιόμετρο με ανίχνευση κίνησης, το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα τον heater, μειώνοντας τη ροή αέρα και το θόρυβο κατά τη διάρκεια εξέλιξης του styling.

Επαγγελματικό αποτέλεσμα styling

Το Dyson Supersonic Nural™ έχει τρεις ακριβείς ρυθμίσεις ταχύτητας, τρεις ακριβείς ρυθμίσεις θερμότητας και λειτουργία κρύου αέρα, ενώ έρχεται μαζί με πέντε νέα και βελτιωμένα εξαρτήματα για τη δημιουργία ξεχωριστών hairlooks, που χωρίς ιδιαίτερες δεξιοτεχνίες μοιάζουν σαν να τα έχει επιμεληθεί ένας επαγγελματίας hairstylist . Απευθύνονται σε όλους τους τύπους μαλλιών, είναι εξοπλισμένα με σύστημα αναγνώρισης, αντιλαμβάνονται τις προτιμήσεις styling του χρήστη και απλοποιούν τη ρουτίνα του για γρήγορο, υγιές στέγνωμα, χωρίς ακραία θερμότητα.

Ο νέος διαχυτήρας Wave + Curl έχει σχεδιαστεί για waves, μπούκλες και coils. Αυτό το εξάρτημα βοηθά στον ορισμό και τη διαμόρφωση των φυσικών μοτίβων των μαλλιών σε δύο λειτουργίες. Στη λειτουργία Dome, το μεγάλο σχήμα θόλου του εξαρτήματος τραβά τη ροή του αέρα μακριά από το τριχωτό της κεφαλής για πιο λεπτές, επιμήκεις κυματισμούς με στρογγυλεμένες άκρες. Στη λειτουργία διάχυσης, το εξάρτημα με τις ακίδες παρέχει αέρα βαθιά στις ρίζες των μαλλιών για αυστηρές, ογκώδεις μπούκλες και rounded τελείωμα. Προσωπικά, μου αρέσει να το χρησιμοποιώ, ακόμα κι όταν πρόκειται να ισιώσω τα μαλλιά μου, για να χαρίσω επιπλέον όγκο στη ρίζα τους.

Το Gentle air είναι ένα εξάρτημα που διαχέει ομοιόμορφα τη ροή αέρα, προσφέροντας γρήγορο αλλά ήπιο styling στα μαλλιά. To Styling concentrator είναι πιο φαρδύ και λεπτότερο εξάρτημα για styling ακριβείας, ενώ το εξάρτημα Wide-tooth comb σχεδιάστηκε για να βοηθά στην επιμήκυνση των μαλλιών. Last but not least, το πιο αγαπημένο μου, αλλά και πιο δημοφιλές εξάρτημα της Dyson, Flyaway, που κρύβει τις πιο κοντές και ατίθασες τρίχες κάτω από τα πιο μακριά μαλλιά για ένα εξαιρετικά λείο, λαμπερό φινίρισμα.

My first impressions

Υπέροχα μαλλιά, χωρίς φθορά

Με το Dyson Supersonic Nural™ το καθημερινό styling των μαλλιών μου γίνεται με απόλυτη επιτυχία πιο εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια για την υγεία και την ομορφιά τους από ποτέ! Από την μέρα που άρχισα να το χρησιμοποιώ, τα μαλλιά μου δείχνουν λεία και λαμπερά σαν να έχουν λάβει την καλύτερη επαγγελματική περιποίηση στο κομμωτήριο, ακόμα και τις ημέρες που ο χρόνος μου είναι περιορισμένος.

O φουτουριστικός σχεδιασμός αυτού του πρωτοποριακού beauty gadget, το πρακτικό του μέγεθος και η υπέροχη απόχρωσή του (Ceramic Patina και Topaz, αλλά κυκλοφορεί επίσης και στην απόχρωση Vinca Blue και Topaz), καθιστούν το Dyson Supersonic Nural™ ως ένα πολύτιμο «κόσμημα» στην συλλογή μου.