Perfect bridal hairstyle: Τα Dyson styling tools που εμπιστεύονται οι hair experts

Όταν η τέχνη του νυφικού χτενίσματος συναντά την προηγμένη τεχνολογία Dyson στα hairstyling tools, το αποτέλεσμα είναι άξιο θαυμασμού

Η ημέρα του γάμου είναι αναμφίβολα μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές στη ζωή μιας γυναίκας. Κάθε bride to be ονειρεύεται να εντυπωσιάσει με την εμφάνισή της, και το νυφικό χτένισμα κατέχει εξέχουσα θέση σε αυτό το όραμα, καθώς ολοκληρώνει το bridal look, προσδίδοντας κομψότητα, φινέτσα και αυτοπεποίθηση.

Το bridal hairstyle πρέπει να είναι ακριβώς όπως το έχει φανταστεί: υπέροχο, εντυπωσιακό και τέλεια εναρμονισμένο με το στυλ του νυφικού και την ατμόσφαιρα του γάμου. Ταυτόχρονα, πρέπει να είναι εξαιρετικά ανθεκτικό, έτσι ώστε να παραμείνει αψεγάδιαστο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, από την πρωινή προετοιμασία μέχρι τις τελευταίες ώρες του πάρτι.



Τα «μυστικά» του bridal hairstyle

Για να δημιουργηθεί ένα υπέροχο bridal hairlook, εκτός από τα έμπειρα και «μαγικά» χέρια του hairstylist, καθοριστικός είναι και ο ρόλος των επαγγελματικών εργαλείων styling. Οι κορυφαίοι hairstylists παγκοσμίως εμπιστεύονται τα προηγμένης τεχνολογίας εργαλεία styling της Dyson για να εξασφαλίσουν όχι μόνο ένα άψογο αισθητικό αποτέλεσμα, αλλά και εξαιρετική διάρκεια σε κάθε χτένισμα.

Με γνώμονα την ανάγκη για το καλύτερο αποτέλεσμα, στο JennyGr επιλέξαμε να συνεργαστούμε με τον Dyson GR ambassador, Ιωάννη Μιχαλέλη, ο οποίος χρησιμοποίησε αποκλειστικά τα hairstyling tools της Dyson για να περιποιηθεί τα μαλλιά του μοντέλου που πρωταγωνιστεί στο fashion editorial του Wedding Issue μας.



Τα hairstyling tools της Dyson «υπογράφουν» μοναδικά bridal hairlooks

Τζίνα Σκανδάμη

Ο Ιωάννης Μιχαλέλης χρησιμοποίησε αρχικά το νέο τεχνολογικό επίτευγμα της Dyson, το κορυφαίο επαγγελματικό πιστολάκι μαλλιών, Dyson Supersonic r™ για το στέγνωμα και το φορμάρισμα των μαλλιών του μοντέλου. Το Dyson Supersonic r™ είναι το πιο ισχυρό, ελαφρύ, μικρό και ακριβές εργαλείο styling της Dyson. Δημιουργήθηκε αρχικά για επαγγελματική χρήση, αλλά πλέον διατίθεται και για το ευρύ κοινό, ώστε κάθε γυναίκα να απολαμβάνει επαγγελματικό αποτέλεσμα hairstyling από την άνεση του σπιτιού της. Ενεργοποιείται με τεχνολογίες υψηλής ισχύος – τον κινητήρα Dyson Hyperdymium™ και έξυπνους αισθητήρες RFID που επικοινωνούν με το πιστολάκι και ρυθμίζουν αυτόματα τη ροή αέρα και τη θερμοκρασία, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα χωρίς φθορά από υπερβολική θερμότητα. Το Dyson Supersonic r™ φροντίζει για την προστασία της φυσικής λάμψης των μαλλιών, αποφεύγοντας τη φθορά από θερμότητα και μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο styling.



Τζίνα Σκανδάμη

Για να ολοκληρώσει το bridal hair look και να προσδώσει το στιλ που οραματίστηκε, ο Ιωάννης Μιχαλέλης αξιοποίησε όλες τις δυνατότητες του Dyson Corrale™. Πρόκειται για ένα καινοτόμο ισιωτικό μαλλιών με εύκαμπτες πλάκες που προσαρμόζονται για να συγκρατούν άψογα τα μαλλιά, επιτρέποντας καλύτερο styling με λιγότερη θερμότητα και, συνεπώς, λιγότερη φθορά στα μαλλιά. Λειτουργεί ασύρματα, προσφέροντας έως και 30 λεπτά styling χωρίς καλώδιο, με απόδοση αντίστοιχη ενός ενσύρματου ισιωτικού – ό,τι ακριβώς χρειάζεται ένας επαγγελματίας hairstylist στο set μιας φωτογράφισης, αλλά και την ημέρα που περιποιείται τα μαλλιά μιας νύφης για τα τελικά touch-ups! Επιπλέον, επαναφορτίζεται πλήρως σε μόλις 70 λεπτά και διαθέτει τρεις ακριβείς ρυθμίσεις θερμοκρασίας (165°C, 185°C και 210°C), επιτρέποντας να προσαρμοστεί στις ανάγκες κάθε τύπου μαλλιών και να δημιουργηθούν τα επιθυμητά στυλ.



Με τον κατάλληλο επαγγελματία hairstylist και τα hairstyling tools της Dyson, κάθε μέλλουσα νύφη μπορεί να είναι βέβαιη ότι το χτένισμά της θα παραμείνει αψεγάδιαστο και εντυπωσιακό από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή της πιο όμορφης ημέρας της ζωής της.

Follow Dyson on Instagram @dyson_greece

Βρες τα hairstyling tools της Dyson στο www.damkalidis.gr