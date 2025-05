French Bob vs Italian Bob: Ποιο haircut να επιλέξεις;

Απαραίτητη προϋπόθεση: Να εμπιστευτείς τον κομμωτή σου

Τα bob κουρέματα έχουν επιστρέψει δυναμικά τα τελευταία χρόνια στην κορυφή των hair trends και γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή, όχι μόνο επειδή είναι κομψά και διαχρονικά, αλλά και γιατί κάθε εκδοχή τους αποπνέει έναν ξεχωριστό χαρακτήρα. Δύο από τις μεγαλύτερες τάσεις που κυριαρχούν είναι το French bob και το Italian bob.

Αν σκέφτεσαι τα υιοθετήσεις κι εσύ ένα από τα δύο bob haircuts, ίσως αναρωτιέσαι ποιο θα ταίριαζε περισσότερο στο πρόσωπο, το προσωπικό σου στιλ, αλλά και στη φυσική υφή των μαλλιών σου. Κι εμείς, σου έχουμε την απάντηση.

French Bob: Ανεπιτήδευτη κομψότητα

Το French bob είναι συνώνυμο του je ne sais quoi. Ένα στυλ που “φωνάζει” ανεπιτήδευτη κομψότητα, τέλεια-ατέλεια και φυσική θηλυκότητα. Συνήθως το μήκος του φτάνει στο ύψος του πηγουνιού ή λίγο πιο πάνω, με blunt άκρες και χωρίς έντονο φιλάρισμα. Συχνά συνοδεύεται από αφέλειες που ακουμπούν τα φρύδια, όπως ακριβώς το φοράνε οι Παριζιάνες. Είναι ένα haircut ιδανικό για λεπτά ή κανονικά μαλλιά. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερο styling, καθώς εναρμονίζεται υπέροχα με τη φυσική υφή των μαλλιών. Αυτό άλλωστε είναι και το στοιχείο που ενισχύει τον χαρακτηρισμό του “ανεπιτήδευτου” στο συγκεκριμένο στιλ κουρέματος.

IG @juliesfi

Italian Bob: Θηλυκο και glamour

Από την άλλη πλευρά, το Italian bob είναι πιο bold και σαφώς πιο dolce vita. Πρόκειται για ένα καρέ πιο μακρύ, συνήθως λίγο πιο κάτω από το πηγούνι, με πιο πλούσιο όγκο και κίνηση. Θυμίζει τις Ιταλίδες σταρ των '60s, με πλούσια, λαμπερά μαλλιά, έντονα layers και ένα touch πολυτέλειας. Το Italian bob ταιριάζει περισσότερο σε πιο πυκνά μαλλιά και είναι ιδανικό για εσένα που λατρεύεις το glamorous look. Απαιτεί περισσότερο styling σε σχέση με το French bob, αλλά το αποτέλεσμα θα σε αποζημιώσει για τον χρόνο που θα αφιερώσεις αν επιλέξεις να το δοκιμάσεις. Για να απογειώσεις το Italian bob, χρησιμοποίησε βούρτσα με πιστολάκι, δίνοντας όγκο στις ρίζες και ένα gloss spray για λαμπερό φινίρισμα.

French ή Italian bob;

Η επιλογή εξαρτάται από την προσωπικότητά σου, την υφή των μαλλιών σου και τον τρόπο ζωής σου. Αν αγαπάς το less is more, το αβίαστο στιλ και τη φυσικότητα, τότε το French bob είναι κατάλληλο για εσένα. Αν όμως νιώθεις sexy και θηλυκή, και θέλεις μαλλιά που μιλούν από μόνα τους, τότε το Italian bob θα γίνει το signature look σου.