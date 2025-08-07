Cloud Curls: Το καλοκαιρινό hair trend που δεν “φοβάται”τη ζέστη
Αλεξάνδρα Τρύφωνος
7 Αυγούστου 2025
Το καλοκαίρι είναι επίσημα εδώ, και μαζί του επιστρέφει μια νέα, δροσερή και άκρως παιχνιδιάρικη τάση μαλλιών: τα Cloud Curls. Αν το beach wave look ήταν η επιτομή του καλοκαιρινού effortless chic τα προηγούμενα χρόνια, φέτος παραχωρεί τη θέση του σε κάτι πιο «αφράτο», πιο αέρινο και πιο ανθεκτικό στη ζέστη και την υγρασία.
Cloud Curls
Πρόκειται για ανάλαφρες μπούκλες με ατημέλητο χαρακτήρα, σαν σύννεφα – εξ ου και το όνομά τους. Τα Cloud Curls δεν είναι ούτε σφιχτές μπούκλες, ούτε απόλυτα φορμαρισμένες. Αντίθετα, μοιάζουν με εκείνο το φυσικό φριζάρισμα που αποκτούν τα μαλλιά όταν στεγνώνουν στον αέρα μετά τη θάλασσα.
Πώς να δημιουργήσεις τα Cloud Curls
- Ξεκίνα με νωπά μαλλιά. Μετά το ντους, άφησε τα μαλλιά σου να στραγγίσουν φυσικά.
- Εφάρμοσε τα σωστά προϊόντα. Μια mousse για όγκο, ένα curl enhancer ή ένα styling cream θα βοηθήσουν στο σχηματισμό των μπούκλων χωρίς να τις βαραίνουν.
- Χρησιμοποίησε τη μέθοδο scrunching: Τύλιξε τις τούφες με τα δάχτυλά σου ή “τσαλάκωσε” απαλά τα μαλλιά προς τα πάνω για να δημιουργήσεις όγκο και υφή.
- Άφησέ τα να στεγνώσουν φυσικά ή χρησιμοποίησε diffuser: Αν βιάζεσαι, ένα πιστολάκι με φυσούνα σε χαμηλή θερμοκρασία είναι ιδανικό για να ενισχύσεις τον όγκο χωρίς να τα καταστρέψεις.
