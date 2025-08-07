Cloud Curls: Το καλοκαιρινό hair trend που δεν “φοβάται”τη ζέστη

Ανεπιτήδευτα κι άκρως καλοκαιρινά curls

Το καλοκαίρι είναι επίσημα εδώ, και μαζί του επιστρέφει μια νέα, δροσερή και άκρως παιχνιδιάρικη τάση μαλλιών: τα Cloud Curls. Αν το beach wave look ήταν η επιτομή του καλοκαιρινού effortless chic τα προηγούμενα χρόνια, φέτος παραχωρεί τη θέση του σε κάτι πιο «αφράτο», πιο αέρινο και πιο ανθεκτικό στη ζέστη και την υγρασία.



IG @franziskanazarenus

Cloud Curls

Πρόκειται για ανάλαφρες μπούκλες με ατημέλητο χαρακτήρα, σαν σύννεφα – εξ ου και το όνομά τους. Τα Cloud Curls δεν είναι ούτε σφιχτές μπούκλες, ούτε απόλυτα φορμαρισμένες. Αντίθετα, μοιάζουν με εκείνο το φυσικό φριζάρισμα που αποκτούν τα μαλλιά όταν στεγνώνουν στον αέρα μετά τη θάλασσα.



IG @franziskanazarenus

Πώς να δημιουργήσεις τα Cloud Curls