Ξηροδερμία ή λιπαρότητα; Πώς να καταλάβεις τι πραγματικά έχει το τριχωτό σου το καλοκαίρι

Το καλοκαίρι είναι εχθρός των μαλλιών μας, αλλά απαιτεί σωστή φροντίδα

Ζέστη, ιδρώτας, ήλιος, αλάτι, styling, καπέλα και καθημερινά ντους τώρα το καλοκαίρι – συνθήκες που επηρεάζουν άμεσα το τριχωτό της κεφαλής και ξαφνικά αρχίζει να φαγουρίζει, να λαδώνει γρήγορα ή να γεμίζει λευκές νιφάδες. Το πρώτο που σκεφτόμαστε; “Πιτυρίδα”. Όμως, η αλήθεια είναι πιο σύνθετη: αυτό που συμβαίνει μπορεί να είναι ξηροδερμία, λιπαρότητα, ή στην πιο συχνή περίπτωση, και τα δύο ταυτόχρονα.

Για να φροντίσουμε σωστά τα μαλλιά μας, ειδικά τους θερινούς μήνες, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τι ακριβώς μας λέει το τριχωτό μας. Μήπως το καθαρίζουμε υπερβολικά; Μήπως το αφυδατώνουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε; Μήπως του φορτώνουμε προϊόντα και το «πνίγουμε»; Οι απαντήσεις βρίσκονται στα σημάδια που μας δίνει.



Ξηροδερμία

Η ξηροδερμία συνήθως κάνει αισθητή την παρουσία της με μικρά, λευκά λέπια – όχι ιδιαίτερα λιπαρά, που πέφτουν εύκολα στους ώμους. Το δέρμα στο τριχωτό είναι ξηρό, ενώ συχνά συνοδεύεται από φαγούρα που δεν περνά εύκολα. Αν έχουμε ευαισθησία στον ήλιο, το αλάτι ή τα προϊόντα styling, πιθανότατα το δέρμα μας απλώς αντιδρά. Το καλοκαίρι, η συνεχής έκθεση σε ήλιο, το θαλασσινό νερό, οι πισίνες με χλώριο και ο κλιματισμός μπορούν να ξηράνουν δραστικά το τριχωτό, ακριβώς όπως κάνουν στο πρόσωπό μας.

Πολλές φορές, σε μια προσπάθεια να «καθαρίσουμε» το τριχωτό, χρησιμοποιούμε σαμπουάν κατά της πιτυρίδας με πολύ σκληρά καθαριστικά (sulfates), τα οποία αντί να βοηθήσουν, επιδεινώνουν την κατάσταση. Το αποτέλεσμα; Περισσότερη φαγούρα, περισσότερες νιφάδες.



IG @josefinevogt

Λιπαρότητα

Από την άλλη πλευρά, αν νιώθουμε πως τα μαλλιά μας λαδώνουν σχεδόν αμέσως μετά το λούσιμο, έχουμε φαγούρα γύρω από το μέτωπο ή τη βάση του αυχένα και αισθανόμαστε το τριχωτό μας «βαρύ» με αίσθηση δυσφορίας, τότε πιθανότατα αντιμετωπίζουμε υπερβολική λιπαρότητα. Το καλοκαίρι, ο ιδρώτας, η σκόνη και η χρήση καπέλων ή προϊόντων styling εντείνουν την παραγωγή σμήγματος. Και εδώ έρχεται ο φαύλος κύκλος: όσο πιο συχνά λουζόμαστε, τόσο πιο πολύ σμήγμα παράγει το δέρμα για να «επαναφέρει» την ισορροπία.

Η λιπαρότητα δεν είναι εχθρός. Είναι απλώς ένα μήνυμα ότι το τριχωτό προσπαθεί να προστατευτεί. Το πρόβλημα ξεκινά όταν η λιπαρότητα παγιδεύει ρύπους, προκαλεί φλεγμονές, ή οδηγεί σε λιπαρή πιτυρίδα (με κολλώδη, μεγαλύτερα λέπια).



Και αν έχουμε και τα δύο;

Το πιο κοινό (και ταυτόχρονα πιο μπερδεμένο ) σενάριο είναι το λεγόμενο «λιπαρό με ξηρότητα» τριχωτό. Νιώθουμε το κεφάλι μας να «λαδώνει», αλλά ταυτόχρονα έχουμε και ξηρές νιφάδες. Αυτό σημαίνει ότι το δέρμα μας είναι αφυδατωμένο, αλλά προσπαθεί να αντισταθμίσει αυτή την έλλειψη υγρασίας με υπερβολική παραγωγή λιπαρότητας. Είναι σαν να του λέμε «στέγνωσε», και εκείνο να απαντά «οκ, θα προστατευτώ μόνο μου». Η λύση εδώ είναι η ισορροπία.

