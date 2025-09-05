Η πιο hot τάση στο χρώμα των μαλλιών της δεκαετίας των ‘00s επιστρέφει και όλες θα θελήσουμε να τη δοκιμάσουμε

Η μόδα κάνει κύκλους, αλλά επιστρέφει ανανεωμένη και πιο σύγχρονη από ποτέ

Μπορούν τα highlights του παρελθόντος να συναντήσουν τη σύγχρονη αισθητική στην ομορφιά, η οποία είναι περισσότερο προσανατολισμένη σε αποχρώσεις μαλλιών που δείχνουν πιο φυσικές; Η απάντηση είναι ναι. Σύμφωνα με τους hair experts και τα hair color trends που αναμένεται να κορυφωθούν το φθινόπωρο το mèches balayage επιστρέφει.

Πρόκειται για έναν όρο που θεωρούμε σχεδόν vintage και είναι συνδεδεμένος με παλιές μεθόδους ξανοίγματος των μαλλιών, που σήμερα επιστρέφει στο προσκήνιο χάρη σε μια πολύ αγαπημένη τεχνική, η οποία μας επιτρέπει να κατανείμουμε με ακρίβεια τη θέση και την ένταση των highlights, προσφέροντας ένα εξαιρετικά εξατομικευμένο αποτέλεσμα.



Το χρώμα με τη μεγαλύτερη ζήτηση αυτό το φθινόπωρο

Στο τέλος του καλοκαιριού, αυτό που θέλουμε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι να παρατείνουμε τις ευεργετικές επιδράσεις των διακοπών στην ομορφιά μας, διατηρώντας έτσι το μαύρισμά μας για όσο το δυνατόν περισσότερο και διατηρώντας τις λεπτές ανταύγειες που προσφέρει ο ήλιος. Εκτός από τις φυσικές θεραπείες που στοχεύουν στην αναβάθμισή τους ως έχουν, μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε ως σημείο εκκίνησης για ένα πιο πλούσιο και έντονο χρώμα.

Με απλά λόγια, οι εξαιρετικά μινιμαλιστικές και φυσικές τάσεις που βλέπουμε αυτές τις μέρες δεν είναι για όλους, οπότε για όσες θέλουμε κάτι σύγχρονο αλλά και ένα χτένισμα που είναι ξεχωριστό και το κεντρικό στοιχείο της εμφάνισής μας, το mèches balayage είναι η τέλεια επιλογή. Πιο απαλές από τις χοντρές ανταύγειες που θυμόμαστε από τη δεκαετίας του 2000, με χοντρές τούφες που δημιουργούν υψηλή αντίθεση, είναι καθορισμένες αλλά και ισορροπημένες χάρη στην ελεύθερη εφαρμογή.

Σε αντίθεση με το παρελθόν, σήμερα μπορούμε και πρέπει να αναμειγνύουμε πολλαπλές αποχρώσεις ξανθού, πλησιάζοντας ή απομακρύνοντας από τη φυσική μας βάση ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μπορούμε να επεξεργαστούμε τις τούφες διαφορετικά ως προς το πάχος και την ένταση, αποφεύγοντας το εφέ "ζέβρας" που εξακολουθεί να στοιχειώνει τους χειρότερους εφιάλτες μας. Επιπλέον, μπορούμε να προσαρμόσουμε τη φωτεινότητα του ξανθού ανάλογα με την απόσταση από τις ρίζες, συνδυάζοντας επίσης την τεχνική ombre.

Για ένα πραγματικά vintage εφέ, εμπνευσμένο από τα τέλη της δεκαετίας του '90 και τις αρχές της δεκαετίας του 2000, αλλά με μια νέα ερμηνεία του 2025 , μπορούμε να συνδυάσουμε το mèches balayage με το Scandanavian hairline, το οποίο δημιουργεί από τις ρίζες ένα εντυπωσιακό ανοιχτόχρωμο καδράρισμα στην περίμετρο του προσώπου.

Αυτό το στυλ balayage είναι κατάλληλο για όλες: είσαι μελαχρινή, καστανή, κοκκινομάλλα ή ξανθιά, μπορείς να πειραματιστείς με αυτήν την τεχνική, αλλά είναι σημαντικό να έχεις μια σαφή εικόνα για το επιθυμητό αποτέλεσμα και να εμπιστευτείς έναν έμπειρο επαγγελματία.