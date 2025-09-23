French pin: Το παριζιάνικο αξεσουάρ που κυριαρχεί στα φθινοπωρινά χτενίσματα
Αλεξάνδρα Τρύφωνος
23 Σεπτεμβρίου 2025
Αν υπάρχει ένα hair accessory που ξεχωρίζει φέτος το φθινόπωρο, αυτό είναι το French pin. Το μίνιμαλ μεταλλικό τσιμπιδάκι, που μοιάζει με κομψή καρφίτσα σε σχήμα U ή S, αναδεικνύεται ως το νέο must-have αξεσουάρ για το styling των μαλλιών, κερδίζοντας τόσο τους hairstylists όσο και τις beauty & fashion editors σε όλο τον κόσμο.
Η φιλοσοφία του French pin βασίζεται στη διαχρονική παριζιάνικη αισθητική: λιτότητα, κομψότητα και ανεπιτήδευτο στυλ. Δεν πρόκειται απλώς για ένα πρακτικό αξεσουάρ, αλλά για έναν τρόπο να χαρίσουμε στα μαλλιά μας το πολυπόθητο effortless chic αποτέλεσμα που χαρακτηρίζει τις Γαλλίδες.
Το French pin εναρμονίζεται απόλυτα με τη σύγχρονη τάση που θέλει το beauty look να δείχνει φυσικό και ανεπιτήδευτο, χωρίς ωστόσο να στερείται κομψότητας. Στα social media, hairstylists και influencers αναδεικνύουν καθημερινά την πρακτικότητα και την ευελιξία του, αποδεικνύοντας πως ένα απλό αξεσουάρ μπορεί να απογειώσει ακόμα και το πιο basic χτένισμα.
@lifeandlindsey Replying to @𝐀𝐧𝐚🌸 ONE MONTH LATET… please drop any questions in the comments 🥹 my pin is from @MACHETE – made of italian acetate & so perfect for pinning. THANK U ALL #fyp #frenchpin #frenchpintutorial ♬ HOT TOPIC - Ashley Iman
The only French Pin tutorial you need. Back in stock now🤍
♬ Everybody Wants To Rule The World X Electric Love - darcy stokes
@melisekrem French Hair Pin Updo Tutorial 🤍 an easy and effortlessly chic hairstyle to wear everyday or to special occasions this summer ✨ I loved trying this on my short hair! products: @Kitsch French hair pin @ghd chronos hair straightener @L'Oréal Paris UK elnett hairspray @L’Oréal Paris #hairstyle #hairstyles #hairtutorial #hairhacks #creatorsearchinsights #shorthairstyles #frenchpin ♬ Amore mio aiutami - Main Theme - Piero Piccioni
