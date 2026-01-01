Τα χρώματα μαλλιών του 2026 που θα κάνουν την εμφάνισή σου να δείχνει πιο «ακριβή»

Μήπως έχει έρθει η ώρα να φρεσκάρεις το look σου;

Μήπως να καλωσορίσεις τη νέα χρονιά κάνοντας μια αλλαγή στην εμφάνισή σου; Το 2026, οι τάσεις στα χρώματα μαλλιών απομακρύνονται από τις έντονες αντιθέσεις και τις κραυγαλέες αποχρώσεις και στρέφονται σε πολυδιάστατους τόνους που μιμούνται τη φυσικότητα, αλλά σε μια πιο εκλεπτυσμένη, «high-end» εκδοχή της. Πρόκειται για αποχρώσεις που δείχνουν ακριβές και αποπνέουν φινέτσα και διαχρονικότητα και στην πλειονότητά τους, ταιριάζουν σε κάθε τόνο επιδερμίδας. Ακολουθούν τα πιο κολακευτικά χρώματα μαλλιών 2026, που αξίζει να δεις πριν το ραντεβού σου στο κομμωτήριο:

Mulled Wine

Αυτό το βαθύ κόκκινο χρώμα, που θυμίζει εκείνο του ζεστού κρασιού με μπαχαρικά χαρίζει διάσταση και λάμψη στα μαλλιά, ενώ μοιάζει να αλλάζει ελαφρώς απόχρωση ανάλογα με το φως. Πρόκειται για μία απόχρωση που δείχνει ιδιαίτερα εντυπωσιακή σε πιο σκούρους τόνους επιδερμίδας και σε επιδερμίδες με ουδέτερους ή ψυχρούς υποτόνους, ενώ ταιριάζει εξαιρετικά και σε φυσικές μελαχρινές βάσεις.

Editor's Note: Τα κόκκινα μαλλιά απαιτούν έξτρα φροντίδα. Η ανανέωση της ρίζας κάθε τέσσερις έως έξι εβδομάδες είναι απαραίτητη έτσι ώστε να διατηρηθεί η ένταση του χρώματος, ενώ η σωστή περιποίηση στο σπίτι είναι το Α και το Ω για να παραμένει το αποτέλεσμα πλούσιο και ζωντανό.

Gourmand Browns

Οι καστανές αποχρώσεις του χειμώνα θυμίζουν γλυκές λιχουδιές. Αν έχεις φυσικά σκούρα μαλλιά και θέλεις κάτι πιο φωτεινό, το frosted hazelnut αποτελεί ιδανική επιλογή. Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο, απαλό καστανό με ψυχρό υπότονο, το οποίο δείχνει απόλυτα φυσικό και κάνει το πρόσωπο να δείχνει πιο φωτεινό.

Αν τώρα θέλεις να κάνεις τα καστανά μαλλιά σου να δείχνουν πιο ενδιαφέροντα και πλούσια, τότε στρέψου στο teddy brown. Πρόκειται για μια ζεστή καστανή απόχρωση με νότες καραμέλας και κακάο, η οποία είναι ιδιαίτερα κολακευτική σε ζεστούς και ουδέτερους υποτόνους, αλλά και σε κυματιστά ή σγουρά μαλλιά.

Midnight Espresso

Αυτό το πολυδιάστατο σκούρο, ψυχρό καστανό, το οποίο φλερτάρει με το μαύρο, ταιριάζει ιδιαίτερα σε πιο ανοιχτόχρωμους τόνους επιδερμίδας και σε ψυχρούς ή ουδέτερους υποτόνους, δημιουργώντας ένα κομψό και εκλεπτυσμένο look, ειδικά σε φυσικά σκούρα μαλλιά.

Icy Chestnut Blonde

Αυτή η ιδιαίτερη, ξανθιά απόχρωση συνδυάζει απαλό μπεζ, ανοιχτό μέλι και παγωμένες σαμπανιζέ νότες, δημιουργώντας ένα δροσερό αλλά πολυτελές αποτέλεσμα. Ταιριάζει τέλεια σε φυσικά ξανθά αλλά και ανοιχτόχρωμα καστανά μαλλιά και αποτελεί την ιδανική επιλογή για εσένα που θέλεις να κάνεις μια πιο δραστική αλλαγή φέτος.

Editor's Note: Τα ξανθά μαλλιά απαιτούν τακτική φροντίδα έτσι ώστε να διατηρούν τη λάμψη τους. Μην αμελείς λοιπόν το ραντεβού στο κομμωτήριο κάθε έξι με οκτώ εβδομάδες για φρεσκάρισμα της ρίζας, αλλά και την καλή ενυδάτωσή τους με ειδικές θεραπείες. Εξίσου σημαντική είναι η υιοθέτηση μιας ρουτίνας με μοβ προϊόντα περιποίησης, τα οποία εξουδετερώνουν τους κίτρινους τόνους και δαιτηρούν το χρώμα λαμπερό.

Old Money Blonde

Τα «lived-in» blonde, δηλαδή τα ξανθά μαλλιά που συνδυάζουν μελί και καστανές αποχρώσεις και πιο σκουρόχρωμες ριζές εξακολουθούν να αποτελούν τάση και φέτος. Ζεστό, κρεμώδες με φυσικές σκιές και απαλή μετάβαση από τη ρίζα, το Old Money Blonde μέσα στη φυσικότητά του, καταφέρνει να αποπνέει διακριτική πολυτέλεια, παρά το γεγονός ότι δεν δείχνει ποτέ «φρεσκοβαμμένο». Πρόκειται για το ιδανικό χρώμα για εσένα που ναι μεν θέλεις να κάνεις μια αλλαγή στα μαλλιά σου, αλλά δεν θέλεις να δεσμευτείς με συχνές επισκέψεις στο κομμωτήριο για touch-ups.