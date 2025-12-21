Οι αγαπημένες επιλογές των πιο stylish fashionistas και celebrities που θα σε βγάλουν ασπροπρόσωπη στις βραδινές σου εξόδους

Τα one shoulder dresses έχουν καθιερωθεί ως ένα από τα πιο κομψά και ευέλικτα κομμάτια της γυναικείας γκαρνταρόμπας. Δεν είναι τυχαίο ότι τα βλέπουμε παντού: από ρεβεγιόν και επίσημα καλέσματα, μέχρι γάμους, βαπτίσεις και βραδινές εξόδους. Η ασύμμετρη γραμμή τους αναδεικνύει τον λαιμό και τους ώμους με έναν αβίαστα θηλυκό τρόπο, δημιουργώντας από μόνη της ένα fashion statement. Κάθε φορά που τα φοράμε όμως, βρισκόμαστε αντιμέτωπες με το ίδιο ερώτημα: Ποια είναι τα πιο κολακευτικά χτενίσματα για φόρεμα με έναν ώμο;

Τα καλύτερα χτενίσματα για φόρεμα με έναν ώμο

Sleek Ponytail/Bun

Τα φορέματα αυτά έχουν έντονη προσωπικότητα, οπότε τα μαλλιά καλούνται είτε να το συμπληρώσουν διακριτικά είτε να τονίσουν ακόμη περισσότερο τη γραμμή τους. Ένα χαμηλό chignon ή μια κομψή αλογοουρά αποτελούν εξαιρετικές επιλογές, καθώς αφήνουν τον ακάλυπτο ώμο σε πρώτο πλάνο, χαρίζοντας μια αίσθηση minimal πολυτέλειας στο look.

Old Hollywood Waves

Tα χτενίσματα στο πλάι μοιάζουν σχεδόν «φτιαγμένα» για φορέματα με έναν ώμο. Μαλλιά πιασμένα ή χτενισμένα προς την αντίθετη πλευρά του ακάλυπτου ώμου δημιουργούν μια αρμονική συμμετρία και προσθέτουν drama στο look. Ένα από τα πιο κολακευτικά χτενίσματα για φόρεμα με έναν ώμα -και μία από τις go-to επιλογές των celebrity hairstylists- είναι τα Old Hollywood waves, που χαρίζουν κίνηση και έναν αέρα ανεπιτήδευτης κομψότητας σε κάθε βραδινή εμφάνιση.

Wet Look

Για όσες αγαπούν την πιο μοντέρνα και fashion-forward αισθητική, τα wet looks αποτελούν μια εξαιρετική επιλογή. Τα «βρεγμένα» μαλλιά με glossy φινίρισμα αναδεικνύουν το πρόσωπο και τη γεωμετρία του φορέματος, δημιουργώντας ένα ultra sexy αποτέλεσμα, το οποίο συμπληρώνεται άψογα με statement κοσμήματα ή έντονο μακιγιάζ.

Soft Updo

Αν το look σου έχει πιο ρομαντική διάθεση, προτίμησε ένα χαλαρό updo με μικρές τούφες να πλαισιώνουν το πρόσωπο. Προσφέρουν ύψος και φινέτσα, χωρίς να δείχνουν υπερβολικά στημένα, ενώ αναδεικνύουν τον έναν ώμο με διακριτικό και εκλεπτυσμένο τρόπο.