Ποιος είπε ότι τα κοντά κουρέματα δεν είναι ευέλικτα;

Το καρέ είναι από εκείνα τα κουρέματα που δεν πέρασαν απλώς από την ιστορία της ομορφιάς -τη διαμόρφωσαν. Από τη δεκαετία του ’20, όταν η Louise Brooks το έκανε σύμβολο χειραφέτησης και μοντερνισμού, μέχρι τα '60s και '70s όπου οι απόλυτα γραμμικές, κομψές εκδοχές του έγιναν σήμα κατατεθέν της γυναικείας αυτοπεποίθησης, το bob υπήρξε πάντα κάτι περισσότερο από τάση. Είναι μια δήλωση δυναμισμού και ένα σύμβολο ανεπιτήδευτης θηλυκότητας. Κι όμως παρά το γεγονός ότι έχει χαρακτηριστεί πολλάκις «δύσκολο», στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλά διαφορετικά χτενίσματα για καρέ μαλλιά, που αποδεικνύουν την ευελιξία του κοντού cut.

Αυτό που κάνει το καρέ πραγματικά ξεχωριστό είναι ότι μεταμορφώνεται με κάθε χτένισμα. Το μήκος του είναι αρκετό για να δημιουργήσει όγκο, υφή και κίνηση, αλλά και αρκετά κοντό ώστε να παραμένει ανάλαφρο και ευέλικτο. Ένα απλό στέγνωμα μπορεί να αλλάξει τελείως το ύφος, ενώ οι μικρές λεπτομέρειες, όπως η χωρίστρα, η κατεύθυνση των άκρων και η υφή, έχουν τη δύναμη να το μετατρέψουν από αυστηρό σε ρομαντικό και από ανεπιτήδευτα cool σε glam.

Το πιο εύκολο που μπορείς να κάνεις είναι να διαλέξεις ανάμεσα σε ένα αυστηρά ολόισιο look ή ένα πιο ανάλαφρο, επιμελώς ατημέλητο σγουρό ή κυματιστό στιλ. Για τις πρωινές σου εμφανίσεις, δοκίμασε ένα girly half up–half down και για το βράδυ, τόλμησε μια έντονη πλαϊνή χωρίστρα ή ένα κομψό updo στολισμένο με λαμπερά hair clips. Τα χτενίσματα για καρέ μαλλιά-passepartout της λίστας είναι φυσικά η χαμηλή αλογοουρά και το chignon, που αναλόγως με το πόσο messy ή sleek είναι μπορούν να συμπληρώσουν ιδανικά κάθε εμφάνισή.

Τα πιο κομψά χτενίσματα για καρέ μαλλιά

Mini chignon

Tiny ponytail

Curly

Half bun

Messy texture

Soft Waves

Sleek & Straight

Wet look

Claw clip updo

Blowout

Old Hollywood waves

Headband

Curly updo