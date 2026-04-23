Κολακεύουν σε κάθε ηλικία, κάνοντας το πρόσωπο να δείχνει πιο γλυκό και νεανικό

Τα μαλλιά παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση μας. Το κούρεμα και το χτένισμα δεν είναι τα μόνα που μπορούν να επηρεάσουν τη συνολική μας εικόνα. Ακόμα περισσότερο, το λάθος χρώμα μπορεί πολύ εύκολα να προσθέσει χρόνια στο πρόσωπο, «αγριεύοντας» τα χαρακτηριστικά του και κάνοντάς το να δείχνει πιο θαμπό και κουρασμένο. Ποιες είναι λοιπόν οι πιο κολακευτικές ξανθές και καστανές αποχρώσεις, εκείνες που χαρίζουν ισορροπία και αρμονία στο πρόσωπο; Παρακάτω θα βρεις το απόλυτο cheat sheet με τα πιο γλυκά χρώματα μαλλιών για να ξέρεις ακριβώς τι να ζητήσεις από τον colorist σου:

Τα πιο γλυκά χρώματα μαλλιών

Warm Brown

Οι ζεστοί καστανοί τόνοι με υποτόνους καραμέλας, μελιού ή σοκολάτας είναι από τις πιο κολακευτικές επιλογές που μπορείς να κάνεις. Σε αντίθεση με τα πολύ ψυχρά ή σκούρα καστανά που μπορεί να δείχνουν πιο αυστηρά, οι ζεστές εκδοχές αντανακλούν το φως και χαρίζουν ζεστασιά και λάμψη στο πρόσωπο χωρίς να το βαραίνουν.

Honey Blonde

Ο συνδυασμός χρυσών και ζεστών τόνων φωτίζει το πρόσωπο και «γλυκαίνει» τα χαρακτηριστικά του προσώπου, κάνοντάς το να μοιάζει σαν να το έχει «αγγίξει» απαλά ο ήλιος. Δεν είναι ούτε πολύ ανοιχτό ούτε πολύ έντονο, γεγονός που το κάνει εξαιρετικά κολακευτικό και ιδανικό για εσένα που θέλεις να ανοίξεις τα μαλλιά σου χωρίς να κάνεις όμως κάποια δραστική αλλαγή.

Caramel Highlights

Αν δεν θέλεις να αλλάξεις πλήρως χρώμα, οι καραμελένιες ανταύγειες αποτελούν την πιο έξυπνη επιλογή. Προσθέτουν διάσταση και φως γύρω από το πρόσωπο, λειτουργώντας σαν φυσικό φίλτρο που μαλακώνει τα χαρακτηριστικά.

Soft Copper

Οι πολύ έντονες κόκκινες αποχρώσεις μπορεί να είναι δυναμικές, αλλά συχνά δείχνουν ξένες. Με ισορροπημένους ζεστούς τόνους, το soft copper αποτελεί την πιο ήπια version τους, η οποία δίνει ζωντάνια στο πρόσωπο χωρίς να το αγριεύει.

Strawberry Blonde

Το strawberry blonde, η τέλεια μίξη κόκκινου και ξανθού, αποτελεί μια εξίσου κολακευτική επιλογή. Οι ροδακινί και χρυσαφένιοι τόνοι του χαρίζουν μια φυσική γλυκύτητα στο πρόσωπο και κάνουν την επιδερμίδα να δείχνει πιο φωτεινή και υγιής.

