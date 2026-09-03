Love Layers: Το φιλαριστό κούρεμα που χαρίζει πλούσιο όγκο ακόμα και στα πιο λεπτά μαλλιά

Το haircut που χαρίζει όγκο χωρίς να θυσιάζει το μήκος

Ποιος είπε ότι είναι απαραίτητο να κάνεις μια δραματική αλλαγή στο μήκος των μαλλιών σου για να ανανεώσεις το look σου; Κι όμως ένα από τα κουρέματα που σύμφωνα με τους hair pros θα βλέπουμε παντού το φθινόπωρο καταφέρνει να χαρίσει όγκο και κίνηση στα μαλλιά χωρίς να θυσιάζει το μήκος. Ο λόγος για το Love Layers, το πιο soft και μοντέρνο φιλαριστό κούρεμα της σεζόν.

Τι είναι το Love Layers, το it φιλαριστό κούρεμα της σεζόν;

Σε αυτό το φιλαριστό κούρεμα, τα layers δεν είναι ούτε έντονα, ούτε αυστηρά καθορισμένα. Αντίθετα, δημιουργούνται με τρόπο που επιτρέπει στα μαλλιά να κινούνται φυσικά, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του όγκου συγκεντρώνεται ψηλά και σταδιακά γίνεται πιο ανάλαφρο προς τις άκρες. Το αποτέλεσμα θυμίζει διακριτικά το σχήμα καρδιάς -εξού και το όνομα του κουρέματος- καθώς τα layers αγκαλιάζουν το πρόσωπο και δημιουργούν μια όμορφη, στρογγυλεμένη σιλουέτα.

Στόχος δεν είναι να αφαιρεθεί μεγάλο μέρος του μήκους, αλλά να δημιουργηθούν στρατηγικά layers που δίνουν την αίσθηση περισσότερης κίνησης και πυκνότητας. Τα πρώτα layers ξεκινούν συνήθως κάτω από το πηγούνι και συνεχίζουν προς τα κάτω, δημιουργώντας ένα απαλό, καμπυλωτό περίγραμμα γύρω από το πρόσωπο.

Αν και πρόκειται για ένα κούρεμα που μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικούς τύπους μαλλιών, η αλήθεια είναι ότι δείχνει πραγματικά υπέροχο σε πυκνά μαλλιά, ενώ μπορεί να κολακεύσει πολύ και τα λεπτά, χαρίζοντάς τους περισσότερο «σώμα» και πλούσιο όγκο. Το ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί κίνηση χωρίς να «αδειάσουν» οι άκρες, γι' αυτό και θα πρέπει να ζητήσεις από τον κομμωτή σου να προσαρμόσει την τάση στα δικά σου μαλλιά.

Πώς να το ζητήσεις στο κομμωτήριο

Όπως συμβαίνει με κάθε viral όνομα κουρέματος, είναι προτιμότερο να μην αρκεστείς μόνο στον όρο «love layers». Δείξ' του μια φωτογραφία για να καταλάβει ακριβώς το αποτέλεσμα που θέλεις ή απλά ζήτησε ένα μακρύ, φιλαριστό κούρεμα με απαλά face-framing layers, όγκο στην κορυφή και φυσική μετάβαση προς τις άκρες, χωρίς έντονες αντιθέσεις ανάμεσα στα διαφορετικά μήκη.

Το σωστό styling

Για να αναδειχθεί το εν λόγω κούρεμα, πρέπει να κάνεις σωστό styling. Χρησιμοποίησε μια φαρδιά, στρογγυλή βούρτσα και το σεσουάρ για να δώσεις όγκο στις ρίζες και γύρισε τις μπροστινές τούφες προς τα έξω ή προς τα μέσα -ανάλογα με το τι προτιμάς-, για να δημιουργήσεις αυτό το χαρακτηριστικό blowout look που βλέπεις στο street style και που θα αναδείξει τα layers του κουρέματος.