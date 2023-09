H Αν Χάθαγουεϊ είναι η νέα Global Ambassador της Shiseido και αποκαλύπτει τα μυστικά ομορφιάς της

Η Shiseido ανακοίνωσε την παγκόσμια συνεργασία της με την Αν Χάθαγουεϊ για την Vital Perfection, την κορυφαία σειρά αντιγηραντικής περιποίησης της Shiseido, που ενσωματώνει πολυετείς έρευνες σχετικά με τις εσωτερικές δυνατότητες της επιδερμίδας

Η διαχρονική ομορφιά και η κομψότητα της Αν Χάθαγουεϊ σε συνδυασμό με το ταλέντο της αλλά και την κοινωνική της συνεισφορά, την κάνουν μία δυναμική προσωπικότητα που ξεχωρίζει στο κόσμο του Χόλυγουντ. Είναι μια γυναίκα που μας εμπνέει και μας ενθαρρύνει να ανακαλύψουμε τις εσωτερικές μας δυνατότητες και να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο.Η Shiseido πρεσβεύει ότι η Αν Χάθαγουεϊ αποτελεί το ιδανικό πρόσωπο που συνάδει απόλυτα με το όραμα της Vital Perfection, της σειράς που μας επιτρέπει να αξιοποιούμε στο έπακρο της δυνατότητες της επιδερμίδας μας. Αποτελεί την ενσάρκωση του νέου μηνύματος της Shiseido, «Δυνατότητες Χωρίς Όρια», υμνώντας την εσωτερική ομορφιά που ενισχύεται από την εκτίμηση και την αποδοχή κάθε σταδίου της ζωής μας.

Η Shiseido επιδιώκει να ενθαρρύνει όλες τις γυναίκες να αγκαλιάζουν κάθε στιγμή και να προσαρμόζονται σε κάθε στάδιο της ζωής τους. Να τολμούν να δοκιμάζουν, πρεσβεύοντας ότι οι δυνατότητες δεν έχουν όρια.Βασισμένα σε πολυετείς έρευνες, τα προϊόντα της σειράς Vital Perfection, συνεργάζονται αρμονικά με τις φυσικές διαδικασίες της επιδερμίδας αλλά και με το σώμα, ενθαρρύνοντας την ροή των θρεπτικών συστατικών που θρέφουν και ομορφαίνουν την επιδερμίδα και αποκαλύπτουν τις βαθύτερες δυνατότητές της, ανεξάρτητα από την ηλικία.



«Η Αν Χάθαγουεϊ έχει κερδίσει τον απόλυτο παγκόσμιο σεβασμό για την πολυτάλαντη προσωπικότητά της ως ηθοποιός και παραγωγός, ενώ παράλληλα ο συνδυασμός της εσωτερικής και εξωτερικής της ομορφιάς την καθιστούν ως την ιδανική Πρέσβειρα για την Vital Perfection», δηλώνει ο Shiho Nagasaka, Vice President of Global Marketing and Communication for Shiseido.



H Αν Χάθαγουεϊ μας εξήγησε πώς το μήνυμα «Δυνατότητες Χωρίς Όρια» απηχεί στην ίδια και στην αντίληψη της για την ζωή.



«Είναι τόσο ενοχλητικό να ακούς ότι η ηλικία αποτελεί εμπόδιο για ανάπτυξη. Θα προτιμούσα να την γιορτάζουμε ως το δώρο το οποίο είναι. Για μένα, είναι ένα συναρπαστικό προνόμιο να μεγαλώνω και να μαθαίνω συνεχώς περισσότερα για τον εαυτό μου. Ελπίζω όλοι οι άνθρωποι να αισθάνονται το ίδιο ενθουσιασμένοι να ανακαλύπτουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους.Έχω προσπαθήσει να επενδύσω στην επιδερμίδα μου, γιατί παρατήρησα από τις γυναίκες της οικογένειας μου, ότι αν την φρόντιζα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα με φρόντιζε και αυτή στο μέλλον. Τώρα κατανοώ ότι η καλή υγεία της επιδερμίδας, συνδέεται με την γενική υγεία και ευεξία μου. Σε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, γίνεται φανερό ότι η ομορφιά είναι σίγουρα κάτι που πηγάζει από μέσα μας».

H αγαπημένη ηθοποιός παραχώρησε μια απολαυστική συνέντευξη στη Vogue αποκαλύπτοντας τα μυστικά ομορφιάς που εφαρμόζει στην καθημερινότητά της. Όταν ρωτήθηκε για τα must -have προϊόντα που δεν αποχωρίζεται από την τσάντα της, δήλωσε ότι το νούμερο ένα προϊόν είναι το νερό αφού η ενυδάτωση είναι το παν και έπειτα αγαπά να εφαρμόζει sheet masks αλλά και eye patches και ειδικά όταν ταξιδεύει.

Δες την συνέντευξη της Αν Χάθαγουεϊ στο παρακάτω video: