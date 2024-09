Τα 5 απαραίτητα skincare προϊόντα για κάθε beauty case

Όλα όσα χρειαζόμαστε για το καθημερινό μας skincare

Η φροντίδα της επιδερμίδας του προσώπου μας είναι μια θεμελιώδης διαδικασία για τη διατήρηση της ομορφιάς μας και την καταπολέμηση των σημαδιών της γήρανσης. Για να έχουμε πράγματι ένα τέλειο δέρμα, πρέπει να το περιποιούμαστε σωστά καθημερινά. Ποια είναι τα απαραίτητα προϊόντα για την περιποίηση του προσώπου μας;

To προϊόν καθαρισμού

Το καθαρό δέρμα είναι το σημείο εκκίνησης για τη φροντίδα του προσώπου μας. Ένα εξαιρετικό καθαριστικό κατάλληλο για τις ανάγκες της επιδερμίδας μας είναι, στην πραγματικότητα, η βάση κάθε θεραπείας ομορφιάς.

Το toner

Μετά τον καθαρισμό, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ένα toner. Αφαιρεί τα επίμονα υπολείμματα του μακιγιάζ και του καθαριστικού και βοηθά στη διατήρηση του pH του δέρματός μας. Το toner περιέχει, στην πραγματικότητα, ελαφρώς όξινα ενεργά συστατικά που εξισορροπούν τη δράση του ίδιου του καθαριστικού. Ακριβώς όπως το καθαριστικό, έτσι και το toner πρέπει να επιλέγεται σύμφωνα με τις ανάγκες της επιδερμίδας.

Η κρέμα

Η εφαρμογή της κρέμας είναι άλλο ένα βασικό βήμα στη ρουτίνα του προσώπου μας, καθώς το δέρμα χρειάζεται επαρκή ενυδάτωση, όπως κάθε σημείο του σώματος.

Το lip balm

Ένα μέρος που συχνά τείνουμε να παραμελούμε είναι η φροντίδα των χειλιών μας. Όπως και με το περίγραμμα των ματιών, έτσι και σε αυτή την περιοχή χρειαζόμαστε ένα καλλυντικό που να μην ερεθίζει και να ενυδατώνει πολύ, ειδικά τους πιο κρύους και ζεστούς μήνες, συμβάλλοντας στη διατήρηση του σωστού τόνου. Σε αυτή την περίπτωση, επιβάλλεται να εξοπλιστούμε με ένα καλό lip balm.

Η μάσκα ομορφιάς

Last but not least, θεραπείες όπως μάσκες ή scrub, που πρέπει να γίνονται μία φορά την εβδομάδα. Αυτές οι θεραπείες καθαρίζουν σε βάθος την επιδερμική στιβάδα, εξαλείφοντας τα νεκρά κύτταρα και επομένως προάγοντας την κυτταρική ανανέωση.