Άμεση αναζωογόνηση της επιδερμίδας με μεσοθεραπεία at home

Όταν η επιστημονική γνώση συναντά την αγάπη για την νεότητα και την ομορφιά της επιδερμίδας, τότε τα αποτελέσματα είναι απλά «μαγικά»

Με την άφιξη του φθινοπώρου, καλωσορίζουμε μια νέα εποχή που φέρει αλλαγές, προκλήσεις και διαφορετικές συνήθειες, ενώ ανακαλύπτουμε μια νέα, καλύτερη εκδοχή του εαυτού και της εμφάνισής μας. Προτεραιότητά μας αποτελεί ο επαναπροσδιορισμός της skincare ρουτίνας μας. Στόχος μας είναι να αποκαλύψουμε μια ανανεωμένη και βαθιά αναζωογονημένη όψη της επιδερμίδας του προσώπου μας. Αναζητάμε τις πιο σύγχρονες κι αξιόπιστες φόρμουλες φροντίδας με αποτελέσματα που γίνονται άμεσα ορατά. Θέλουμε η επιδερμίδα μας να είναι λαμπερή, σφριγηλή και νεανική και το θέλουμε τώρα.

Σύμμαχός μας σε αυτό το νέο «κεφάλαιο» για την επιδερμίδα μας, είναι ένα ελληνικό brand ομορφιάς που εμπιστευόμαστε με «κλειστά μάτια» στο JennyGr: η Juliette Armand με τη σειρά ιατρικής αισθητικής φροντίδας AMESON. Το όνομα της σειράς προέρχεται από την ελληνική λέξη "ΑΜΕΣΩΣ", υποδηλώνοντας τη δέσμευση της εταιρίας στην ιατρική αισθητική φροντίδα του δέρματος που είναι το άμεσο αποτέλεσμα.

Η επιστήμη πίσω από την καλλυντική περιποίηση

Η σειρά AMESON της Juliette Armand είναι το κορυφαίο αποτέλεσμα της σύγκλισης εργαστηριακών ερευνών με τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις σε διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς. Καθώς η Kοσμετολογία ενώνει δυνάμεις με τη Γενετική και την Ιατρική, με άμεσα αποτελέσματα για την αναζωογόνηση της επιδερμίδας, η σειρά ιατρικής αισθητικής φροντίδας AMESON εμπλουτίστηκε με νέες δυνατότητες επιλογών, τόσο συμβατικών, όσο και επεμβατικών, για την καθημερινή φροντίδα και την επαγγελματική θεραπεία.

Η ολοκληρωμένη σειρά AMESON αξιοποιεί τον πολύπλευρο μηχανισμό δράσης του πολυνουκλεοτιδίου PDRN και τη συνέργειά του με άλλα δραστικά συστατικά, επιτυγχάνοντας, πέρα από την επιτάχυνση των φυσιολογικών διεργασιών του δέρματος, και την απευθείας διέγερση των βιολογικών μηχανισμών για την επιδιόρθωση της επιδερμίδας. Η AMESON περιλαμβάνει για τον σκοπό αυτό και προϊόντα με τεχνολογία «microneedling», για την άμεση και ταχύτερη διείσδυση του πολυνουκλεοτιδίου και των υπόλοιπων δραστικών συστατικών στην επιδερμίδα.

PDRN: Το νέο, καινοτόμο δραστικό συστατικό ενάντια στη βιολογική γήρανση

To PDRN (Sodium DNA) είναι πολυμερές από θραύσματα DNA ανακυκλωμένων θαλάσσιων πηγών, μοριακού βάρους 250-500 kDa., υψηλής καθαρότητας και ασφαλούς προέλευσης. O μηχανισμός σύνδεσής του σε υποδοχείς επιδερμικών κυττάρων (TLR-9) και ινοβλαστών (A2A), προάγει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης, διεγείρει την απελευθέρωση αυξητικών παραγόντων, μειώνει τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες και ενισχύει την ομαλή και ολοκληρωμένη κυτταρική ανάπλαση. Παράλληλα, ως πηγή ελεύθερων νουκλεοτιδίων, ενισχύει το μηχανισμό αυτο-επιδιόρθωσης του DNA.

Άμεση αναζωογόνηση της επιδερμίδας του προσώπου

Η ολοκληρωμένη σειρά Ameson Rejuvenation της Juliette Armand αποτελείται από τέσσερα εξαιρετικά αποτελεσματικά skincare προϊόντα για φροντίδα που μπορούμε να παρέχουμε όλες στην επιδερμίδα του προσώπου μας από την άνεση του σπιτιού μας:

To PDRN Rejuvenation Microneedling: Πρόκειται για ένα αναβαθμισμένο σύστημα αναζωογόνησης της επιδερμίδας του προσώπου που συνδυάζει την τεχνολογία microneedling με ορό με πολυνουκλεοτίδιο PDRN (PolyDeoxyRiboNucleotide) ενισχυμένο με πεπτίδια, βιταμίνες και υαλουρονικό οξύ. Κατά την εφαρμογή, προκαλείται ελεγχόμενος μικροτραυματισμός στην επιδερμίδα του προσώπου, ο οποίος διεγείρει τους φυσικούς μηχανισμούς ανανέωσης του δέρματος, με άμεση και ταχύτερη διείσδυση των δραστικών συστατικών. Ο συνδυασμός δράσης της τεχνολογίας microneedling και των συστατικών του ορού συνεργεί στην ανανέωση της επιδερμίδας ενισχύοντας την ελαστικότητα και βελτιώνοντας την υφή και τον χρωματικό της τόνο. Είναι ιδανικό για όλους τους τύπους δέρματος και στοχεύει αποτελεσματικά σε ρυτίδες, γραμμές έκφρασης, χαλάρωση, σημάδια-ουλές, δυσχρωμίες, θαμπό δέρμα.

Το PDRN Rejuvenation Serum: O υπέροχος ορός αναζωογόνησης της επιδερμίδας του προσώπου με το πολυνουκλεοτίδιο PDRN (PolyDeoxyRiboNucleotide) είναι επιπλέον ενισχυμένος με πεπτίδια, βιταμίνες και υαλουρονικό οξύ. Προσφέρει ανανέωση σε κάθε τύπο επιδερμίδας, ενισχύοντας την ελαστικότητα και βελτιώνοντας την υφή και τον χρωματικό της τόνο.

Την PDRN Rejuvenation Cream για κανονικές, ξηρές και ώριμες επιδερμίδες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από πιο βαθιές ρυτίδες: H Κρέμα αναζωογόνησης της επιδερμίδας του προσώπου με το πολυνουκλεοτίδιο PDRN (PolyDeoxyRiboNucleotide) είναι ενισχυμένη με πεπτίδια, ceramides, βιταμίνες και υαλουρονικό οξύ. Οι δράσεις των συστατικών που ανακαλύπτουμε στη σύνθεσή της, συνεργούν στην ανανέωση της επιδερμίδας και την ενίσχυση του δερματικού φραγμού και της ελαστικότητας, βελτιώνοντας την υφή και τον χρωματικό της τόνο. Μειώνει τις ρυτίδες και λειαίνει τις γραμμές έκφρασης, ενώ προσφέρει σύσφιγξη κι ενισχύει τη λάμψη της επιδερμίδας του προσώπου.

Την DNA-RNA Rejuvenation Cream για όλους τους τύπους δέρματος, με λεπτές γραμμές και ρυτίδες: Μια κρέμα αναζωογόνησης της επιδερμίδας του προσώπου με σύμπλεγμα υδρολυμένων νουκλεοτιδίων DNA-RNA, ενισχυμένη με υαλουρονικό οξύ, πεπτίδια και βιταμίνες. Αναζωογονεί την επιδερμίδα και ενισχύει την ενυδάτωση και της ελαστικότητά της, βελτιώνοντας την υφή και τον χρωματικό της τόνο.

Η σειρά Ameson Rejuvenation της Juliette Armand περιλαμβάνει επίσης και δύο προϊόντα Post Treatment για την άμεση καταπράυνση της ερεθισμένης επιδερμίδας:

To Calming Bliss: Με νέα σύνθεση και σε ανανεωμένη συσκευασία, αυτή η κρέμα-gel δημιουργήθηκε για να προσφέρει άμεση καταπράυνση στην ερεθισμένη επιδερμίδα. Ανακουφίζει από συμπτώματα ερυθρότητας, καύσου, οιδήματος, επιταχύνει τη διαδικασία επιδιόρθωσης του δερματικού φραγμού, ενυδατώνει και συγκρατεί την υγρασία της επιδερμίδας. Ειδικά σχεδιασμένη για αποκατάσταση μετά από αισθητική θεραπεία.

Την Bio-Cellulose Μask (Ανανεωμένη συσκευασία, διατίθεται σε συσκευασία του 1 τμχ ή 6 τμχ): Πρόκειται για μια ενυδατική μάσκα από λεπτές ίνες κυτταρίνης που καταπραΰνει ακόμα και τις πιο ερεθισμένες επιδερμίδες. Προσφέρει άμεση ενυδάτωση, αίσθηση δροσιάς και ανακούφιση του ερεθισμένου δέρματος και προσαρμόζεται πλήρως στο σχήμα του προσώπου. Η υψηλή βιοσυμβατότητά της μειώνει άμεσα και ομοιόμορφα την αίσθηση φλόγωσης και το ερύθημα στο δέρμα. Η σύνθεσή της προέρχεται από υδατικό εκχύλισμα καρύδας, εμπλουτισμένη με υαλουρονικό οξύ, κολλαγόνο, πεπτίδια, ceramides σε συνδυασμό με καλμαντικά και αντιφλεγμονώδη συστατικά. Ιδανική για χρήση μετά από: ενέσιμη μεσοθεραπεία, microneedling, χημική απολέπιση, θεραπεία laser, ήπιο ηλιακό έγκαυμα.

Τα νέα προϊόντα της ιατρικής αισθητικής φροντίδας AMESON από την Juliette Armand χαρίζουν απόλυτα αναζωογονημένη όψη και αίσθηση στην επιδερμίδα του προσώπου μας. Αν όμως θέλουμε να χαρίσουμε μια ακόμα πιο ισχυρή δόση φροντίδας στο δέρμα μας - για παράδειγμα πριν από κάποιο σημαντικό event - μπορούμε να κλείσουμε το ραντεβού μας σε κάποιο δερματολογικό ιατρείο ή ινστιτούτο αισθητικής που συνεργάζεται με την Juliette Armand και να δοκιμάσουμε τη «μαγική» μεσοθεραπεία AMESON!

Οι σειρές Ameson Rejuvenation, Mesopeel και Mesotech μετράν πάνω από 8 βραβεία. Στα Medical Beauty Awards 2024 η νέα καινοτόμα σειρά της Juliette Armand ξεχώρισε αποσπώντας gold βραβείο στις κατηγορίες Best Innovative Skin Care και Best Rejuvenating Product με το PDRN Rejuvenation Microneedling και την DNA-RNA Rejuvenation Cream αντίστοιχα, ενώ η PDRN Rejuvenation Cream απέσπασε bronze award στην κατηγορία Best Antiageing Product

