Το «μυστικό» για την πιο Xmas Glam εκδοχή της επιδερμίδας μας, αυτά τα Χριστούγεννα

Οι γιορτές πλησιάζουν και μαζί τους φέρνουν την επιθυμία κάθε γυναίκας να δείχνει και να αισθάνεται πιο λαμπερή κι ανανεωμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση

Γιορτές σημαίνουν λάμψη, και φέτος είναι η στιγμή να κλέψουμε την παράσταση! Από τα οικογενειακά τραπέζια μέχρι τα βραδινά ρεβεγιόν των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, οι γιορτινές ημέρες είναι η ιδανική ευκαιρία για να αναδείξουμε την πιο λαμπερή εκδοχή της εικόνας μας. Η FREZYDERM, με τη μοναδική της τεχνογνωσία και πάντα πρωτοπόρος στη φροντίδα της επιδερμίδας, μάς φέρνει την απόλυτη πρόταση ανανέωσης για αψεγάδιαστη όψη της επιδερμίδας μας αυτές τις μοναδικές ημέρες, αλλά και κάθε άλλη εποχή του έτους: Ένα εκπληκτικό festive set για να ζήσουμε τα δικά μας λαμπερά Χριστούγεννα που περιλαμβάνει τον καινοτόμο, ορό για ανανεωμένη επιδερμίδα Face Serum VITAMIN 5C³ STABLE και το μοναδικό ματ VELVET COLORS MAKEUP.



Xmas glam skincare

Η αψεγάδιαστη εμφάνιση της επιδερμίδας μας ξεκινά από την σωστή της φροντίδα, και το νέο FREZYDERM Face Serum VITAMIN 5C³ STABLE είναι το απόλυτο προϊόν ομορφιάς για λαμπερή, ομοιόμορφη και αναζωογονημένη όψη. Πρόκειται για έναν πολυδύναμο ορό λάμψης και ανανέωσης με ένα καινοτόμο 3πλό σύμπλεγμα δράσης βιταμίνης C, 5 φορές πιο ενεργό από την καθαρή βιταμίνη C. Η καινοτόμος σύνθεσή του συνδυάζει μοναδικά 3 μοναδικές πηγές βιταμίνης C, μεταξύ των οποίων Kakadu plum, την πλουσιότερη φυσική πηγή βιταμίνης C στον κόσμο!



Αυτός ο λεπτόρρευστος ορός με την απολαυστική του υφή χαρίζει άμεση αίσθηση δροσιάς και ενυδάτωσης, προσφέροντας συγχρόνως πολλαπλά οφέλη στην επιδερμίδα:

• Άμεση λάμψη και ανανέωση: Με δραστικότητα ισοδύναμη με 10% καθαρής βιταμίνης C, το FREZYDERM Face Serum VITAMIN 5C³ STABLE ενισχύει τη φωτεινότητα της επιδερμίδας κατά 30%¹, ενώ καταπολεμά τη θαμπή όψη και τις δυσχρωμίες.

• Μείωση ρυτίδων και λείανση υφής: Με ισχυρή αντιρυτιδική δράση, μειώνει την τραχύτητα της επιδερμίδας κατά 38%¹, αφήνοντας την πιο απαλή.

• Αντιοξειδωτική προστασία: Ενισχύει την άμυνα του δέρματος απέναντι στις περιβαλλοντικές επιθέσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ειδικά μελετημένη σύνθεσή του εξασφαλίζει υψηλή σταθερότητα και διασφαλίζει πως ο ορός δεν οξειδώνεται ακόμη και 12 μήνες μετά το άνοιγμα της συσκευασίας. Μέρα με τη μέρα και με συνεπή εφαρμογή του FREZYDERM Face Serum VITAMIN 5C³ STABLE παρατηρούμε ορατά πιο λαμπερή και ξεκούραστη, πιο λεία και πιο νεανική την επιδερμίδα μας.



Αψεγάδιαστη φυσική όψη σε κάθε γιορτινό look

Για μια άκρως λαμπερή εορταστική εμφάνιση, το μακιγιάζ μας είναι καθοριστικής σημασίας και το FREZYDERM VELVET COLORS MAKEUP είναι το απολύτως κατάλληλο make-up για να επιτύχουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.





Το FREZYDERM VELVET COLORS MAKEUP με τη βελούδινη, ματ υφή του προσφέρει τέλεια χρωματική κάλυψη με φυσικό αποτέλεσμα. Βασισμένο στην ειδική τεχνολογία ενσωμάτωσης χρωμάτων που προσαρμόζεται στον τόνο του δέρματος, χαρίζει απόλυτη ομοιογένεια στον τόνο της επιδερμίδας, χωρίς εφέ «μάσκας» και χωρίς να δημιουργεί μπαλώματα. Στη σύνθεσή του πρωταγωνιστεί η Second Skin Velvet Technology, για ασύγκριτα ανάλαφρη αίσθηση, χωρίς να ασφυκτιά το δέρμα, προσρόφηση λιπαρότητας και ματ όψη που διαρκεί πάνω από 6 ώρες με χρώμα που παραμένει σταθερό και αναλλοίωτο στην επιδερμίδα. Περιέχει μικροκρυστάλλους, για optical blurring effect, τελειοποιώντας την εικόνα του ανάγλυφου της επιδερμίδας και ενισχύοντας τη λάμψη της, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα εντυπωσιακό εφέ γεμίσματος των ρυτίδων. Τέλος, παρέχει προστασία από οξειδωτικό στρες, ηλιακή ακτινοβολία, μπλε φως, περιβαλλοντικούς ρύπους και φωτογήρανση, χάρη στον προσεκτικά επιλεγμένο συνδυασμό αντιοξειδωτικών ενεργών.

Το FREZYDERM VELVET COLORS MAKEUP δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις skin covering & perfecting επιθυμίες κάθε γυναίκας μέσα από τα 3 new generation make-up διαφορετικών αποχρώσεων (light, medium, dark). Με το FREZYDERM VELVET COLORS MAKEUP το μακιγιάζ μας δείχνει ακαταμάχητο.



Αυτές τις γιορτές, επιλέγουμε το festive set που σχεδίασε για εμάς η FREZYDERM, και κάνουμε κάθε εμφάνιση να μένει αξέχαστη!



[1] Kakadu Plum-Technical data