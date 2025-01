Eleusis Cosmetics: η νέα σειρά περιποίησης προσώπου προσφέρει λύσεις για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας

Ήρθε η ώρα να γνωρίσεις τη νέα σειρά περιποίησης προσώπου με καινοτόμες φόρμουλες και eco-friendly, έξυπνες συσκευασίες από τα Eleusis Cosmetics

Τα Eleusis Cosmetics επαναπροσδιορίζουν την περιποίηση της επιδερμίδας και παρουσιάζουν μια νέα, επαναστατική σειρά περιποίησης προσώπου, σχεδιασμένη να προσφέρει λύσεις για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Η σειρά αποτελείται από τέσσερις εξειδικευμένες κρέμες, για διαφορετικές ανάγκες, με συνθέσεις που συνδυάζουν δραστικά συστατικά αιχμής, πρωτοποριακές συνθέσεις και υφές και καινοτόμες οικολογικές συσκευασίες, ιδανικές για τον σύγχρονο τρόπο ζωής και φυσικά πιστές στις αξίες των Eleusis.

Η νέα σειρά περιλαμβάνει:



1. Face Cream #298 Anti-Acne

◦ Ελαφριά gel υφή με ματ αποτέλεσμα για λιπαρές/μικτές

επιδερμίδες.

◦ Κύρια Συστατικά:

▪ Canadian Willowherb (φυτικό Σαλικυλικό Οξύ): Μειώνει

ερυθρότητα και κοκκινίλες.

▪ Τρεχαλόζη & Υαλουρονικό Οξύ: Ενυδάτωση και αναδόμηση.

▪ Νεροκάρδαμο: Προστασία από Blue Light και περιβαλλοντική ρύπανση.





2. Face Cream #301 Anti-Wrinkle

◦ Αντιρυτιδική με ανάλαφρη mousse υφή για πρώτες ρυτίδες και κάθε τύπο δέρματος.

◦ Κύρια Συστατικά:

▪ Βρώμη (OSILIFT BIO): Λειαίνει τις ρυτίδες και καταπραΰνει.

▪ Νεροκάρδαμο: Αντιοξειδωτική δράση για Blue Light

προστασία.

▪ Υαλουρονικό Οξύ: Ενίσχυση υγρασίας και ελαστικότητας.

3. Face Cream #303 Lifting

◦ Πλούσια κρέμα για άμεση σύσφιξη και lifting σε ταλαιπωρημένες επιδερμίδες.

◦ Κύρια Συστατικά:

▪ Τριπετίδια (Matrixyl Morphomics): Βελτιώνουν τη

σφριγηλότητα και μειώνουν τις ρυτίδες.

▪ Ice Wine & Tara Gum: Παρέχουν άμεση αίσθηση lifting.

▪ Βούτυρο Καριτέ: Θρέψη και ενυδάτωση.



4. Face Cream #306 Firming

◦ Ενισχυμένη πλούσια σύνθεση για πυκνότητα και ανόρθωση των ώριμων επιδερμίδων, ιδανική για την εμμηνόπαυση.

◦ Κύρια Συστατικά:

▪ Υαλουρονικό Οξύ 3 Μοριακών Βαρών: Πολυεπίπεδη

ενυδάτωση.

▪ Τριπεπτίδια (Matrixyl Synthe'6): Δομική βελτίωση του

δέρματος.

▪ Μαστίχα Χίου(NOVORETIN): Ελαστικότητα και φυσική αντιγήρανση.



Καινοτόμες, φιλικές προς το περιβάλλον Έξυπνες συσκευασίες

• 50% ανακυκλωμένο πλαστικό & 100% ανακυκλώσιμο Monomaterial.

• Airless τεχνολογία για προστασία από οξείδωση και πλήρη αξιοποίηση του προϊόντος.

• Μείωση πλαστικού κατά 12% χωρίς κάτω βάση, με πληροφορίες ανακύκλωσης μέσω QR Code.

• Χωρίς περιττές δευτερογενείς συσκευασίες, μειώνοντας συνολικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.



TIPQ: Mixing is the new layering

Οι κρέμες συνδυάζονται ιδανικά με τα αντίστοιχα serum Eleusis Cosmetics, επιτρέποντας την εύκολη δημιουργία προσαρμοσμένων ρουτινών περιποίησης - μια γρήγορη και αποτελεσματική λύση για τον πολυάσχολο τρόπο ζωής.



Για περισσότερες πληροφορίες:

Επικοινωνήστε με την ομάδα Eleusis Cosmetics ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.eleusiscosmetics.gr