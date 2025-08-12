Ceramides, Niacinamide, Hyaluronic Acid: Πότε και πώς να τα χρησιμοποιήσεις σωστά

Τρία αγαπημένα skincare συστατικά που υποστηρίζουν την υγεία της επιδερμίδας

Αν ασχολείσαι με το skincare, τότε σίγουρα σου είναι γνώριμες οι λέξεις: Ceramides, Niacinamide, Hyaluronic Acid. Τρία superstars της περιποίησης της επιδερμίδας, που υπόσχονται ενυδάτωση, προστασία, λάμψη και ισορροπία. Αλλά ποιο κάνει τι; Και το πιο σημαντικό, πότε και πώς τα χρησιμοποιείς;

Hyaluronic Acid

Σκέψου το hyaluronic acid (υαλουρονικό οξύ) σαν ένα ποτήρι παγωμένο νερό για το δέρμα σου. Είναι ένα συστατικό που υπάρχει ήδη φυσικά στην επιδερμίδα μας, αλλά δυστυχώς με την πάροδο του χρόνου μειώνεται δραματικά. Τι κάνει; Συγκρατεί υγρασία. Και όταν λέμε «υγρασία» εννοούμε πολλή. Ένα μόριο υαλουρονικού οξέος μπορεί να κρατήσει έως και 1.000 φορές το βάρος του σε νερό.

Πώς και πότε το χρησιμοποιείς: Πάντα σε νωπή επιδερμίδα (μην το ξεχάσεις αυτό!) Αν το εφαρμόσεις σε εντελώς στεγνό δέρμα, μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, τραβώντας υγρασία από μέσα προς τα έξω. Ιδανικά, μετά τον καθαρισμό, ψεκάζεις λίγο face mist ή εφαρμόζεις ένα essence, και αμέσως μετά το hyaluronic adic serum σου. «Κλείδωσέ» το με μια ενυδατική κρέμα πρωί και βράδυ, ειδικά όταν νιώθεις το δέρμα σου «τραβάει».



Beauty editor’s favourite

SkinCeuticals Hydrating B5 Serum – Βρες το εδώ

Niacinamide

Αν η επιδερμίδα σου είναι κάπως «μπερδεμένη», λίγο λιπαρή, λίγο με διεσταλμένους πόρους, λίγο με κοκκινίλες, λίγο με σημάδια από σπυράκια – τότε η niacinamide (νιασιναμίδη) είναι για σένα. Είναι η πιο ευέλικτη και ευγενική ενεργή βιταμίνη (βιταμίνη Β3) που υπάρχει: μειώνει τη λιπαρότητα, βελτιώνει την όψη των πόρων, φωτίζει το δέρμα και ενισχύει τη φυσική του άμυνα. Ναι, όλα αυτά.

Πώς και πότε τη χρησιμοποιείς: Μπορείς να την εφαρμόσεις πρωί ήκαι βράδυ, μετά το καθαρισμό της επιδερμίδας και πριν την ενυδατική κρέμα. Αν χρησιμοποιείς και άλλα serums, βάλε πρώτα τα πιο λεπτόρρευστα (όπως το hyaluronic acid), μετά τη νιασιναμίδη.



Beauty editor’s favourite

Vichy Liftactiv Specialist B3 Serum – Βρες το εδώ



Ceramides

Τα ceramides δεν είναι το πιο glam συστατικό στο skincare, αλλά πίστεψέ με, είναι ο λόγος που το δέρμα σου αντέχει στο κρύο, στον ήλιο, στα ρετινοειδή και στις δύσκολες μέρες του κύκλου σου. Σκέψου τα σαν το τσιμέντο που κρατά τα «τούβλα» του δέρματός σου ενωμένα. Όταν τα ceramides μειώνονται, ο φραγμός σου «σπάει» και εμφανίζονται ερεθισμοί, ξηρότητα, ξεφλούδισμα ή και σπυράκια.

Πώς και πότε τα χρησιμοποιείς: Τα ceramides συνήθως υπάρχουν μέσα σε κρεμώδεις ή balm υφές. Ιδανικά, χρησιμοποίησέ τα στο τελευταίο βήμα της ρουτίνας σου, πάνω από serums ή πιο λεπτές υφές, για να «κλειδώσεις» όλη την ενυδάτωση και τα δραστικά συστατικά που προηγήθηκαν. Αν το δέρμα σου είναι ξηρό, ευαίσθητο ή σε περίοδο απολέπισης (π.χ. χρησιμοποιείς ρετινόλη ή οξέα), τότε η χρήση των ceramides είναι μη διαπραγματεύσιμη.

Beauty editor’s favourite

CeraVe Moisturising Cream – Βρες το εδώ



