7+1 λάθη που κάνεις στο skincare σου, χωρίς να το καταλαβαίνεις

Όσο πιο προσεκτικά και συνειδητά φροντίζεις το δέρμα σου, τόσο πιο όμορφα θα σου το ανταποδώσει

Ακολουθείς πιστά τη ρουτίνα ομορφιάς σου, επενδύεις σε ποιοτικά προϊόντα και δοκιμάζεις τις νέες τάσεις του skincare. Και όμως, η επιδερμίδα σου δεν δείχνει όσο λαμπερή θα ήθελες;

Πολλές φορές, τα μικρά λάθη που κάνουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε, είναι αυτά που σαμποτάρουν την προσπάθειά μας. Τι φταίει λοιπόν και δεν βλέπεις τα αποτελέσματα που προσδοκάς;

IG @franziskanazarenus





Καθαρίζεις υπερβολικά το πρόσωπό σου

Ο καθαρισμός είναι απαραίτητος, αλλά όταν γίνεται περισσότερες από δύο φορές την ημέρα ή με πολύ σκληρά προϊόντα, μπορεί να διαταράξει τον προστατευτικό φραγμό της επιδερμίδας και να την κάνει πιο ευαίσθητη ή λιπαρή.

Παραλείπεις το αντηλιακό

Αν νομίζεις ότι το SPF είναι μόνο για την παραλία, ήρθε η ώρα να αναθεωρήσεις. Η ακτινοβολία UVA διαπερνά σύννεφα και τζάμια, προκαλώντας πρόωρη γήρανση και δυσχρωμίες. Χρειάζεσαι αντηλιακή προστασία κάθε μέρα, όλο τον χρόνο.

Δεν πλένεις τα χέρια σου πριν το skincare

Απλό αλλά κρίσιμο. Aπλώνοντας τα προϊόντα με άπλυτα χέρια, μεταφέρονται μικρόβια στο πρόσωπο. Πλύνε τα χέρια σου πριν ακουμπήσεις την επιδερμίδα σου ή χρησιμοποιήσεις dropper, βαζάκια και σωληνάρια.

Αναμειγνύεις λάθος τα ενεργά συστατικά

Ορισμένοι συνδυασμοί ενεργών συστατικών μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμούς ή να αδρανοποιήσουν τα συστατικά. Καλό είναι να γνωρίζεις τι «δουλεύει» μαζί και τι όχι ή να συμβουλευτείς έναν ειδικό.

Αλλάζεις προϊόντα πολύ συχνά

Η υπομονή είναι αρετή, ειδικά στο skincare. Αν δίνεις μόλις λίγες μέρες σε κάθε προϊόν, δεν προλαβαίνεις να δεις πραγματικά αποτελέσματα. Δώσε τουλάχιστον 4-6 εβδομάδες για να κρίνεις αν κάτι σου ταιριάζει.

IG @franziskanazarenus

Βάζεις πολύ προϊόν

Περισσότερο δεν σημαίνει καλύτερο. Η υπερβολική ποσότητα μπορεί να φράξει πόρους ή να προκαλέσει ερεθισμούς. Η σωστή δοσολογία εξαρτάται από τον τύπο του προϊόντος, αλλά λίγη ποσότητα αρκεί συνήθως.

Δεν προσαρμόζεις τη ρουτίνα σου στις εποχές

Όπως αλλάζεις ρούχα το καλοκαίρι, έτσι πρέπει να αλλάζεις και το skincare σου. Το χειμώνα χρειάζεσαι περισσότερη ενυδάτωση, ενώ το καλοκαίρι ελαφριές υφές και λιγότερα layers.

Αμελείς τον λαιμό και το ντεκολτέ

Αυτές οι περιοχές αποκαλύπτουν την ηλικία μας πιο γρήγορα απ’ ό,τι νομίζουμε. Μην ξεχνάς να εφαρμόζεις τα προϊόντα σου και κάτω από το πιγούνι - ο λαιμός και το ντεκολτέ χρειάζονται την ίδια φροντίδα με το πρόσωπο.