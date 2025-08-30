Οι επιπτώσεις του χρόνου που περνάμε μπροστά σε οθόνες για το δέρμα μας

Από τη μελάγχρωση που προκαλείται από το μπλε φως, μέχρι τις ρυτίδες του tech neck και την ακμή του στρες, οι επιπτώσεις της χρόνιας έκθεσης σε οθόνες «καταγράφονται» στην επιδερμίδα του προσώπου μας

Είναι πλέον δεδομένο: η οθόνη είναι προέκταση του χεριού μας. Από το πρώτο scroll στο κινητό το πρωί, μέχρι την τελευταία κίνηση του ποντικιού λίγο πριν πέσουμε για ύπνο, οι ώρες που περνάμε καθημερινά μπροστά στο ψηφιακό φως έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια του φυσιολογικού. Αλλά ενώ έχουμε συνηθίσει να ανησυχούμε για τα μάτια μας ή για τον ύπνο μας, το δέρμα - το μεγαλύτερο όργανο του σώματός μας - υφίσταται κι αυτό τις δικές του, «σιωπηλές», αλλά ορατές επιπτώσεις. Και, όπως αποκαλύπτουν οι ειδικοί, η οθόνη δεν είναι τόσο «αθώα», όσο δείχνει.





Το μπλε φως και η αθέατη βλάβη

Το λεγόμενο HEV light (High-Energy Visible Light), γνωστό και ως μπλε φως, εκπέμπεται από τις ψηφιακές οθόνες. Δεν προκαλεί ηλιακά εγκαύματα όπως η UV ακτινοβολία, αλλά σύμφωνα με μελέτες, διεισδύει βαθύτερα στο δέρμα, φτάνοντας στα κατώτερα στρώματα και ενεργοποιώντας μηχανισμούς οξειδωτικού στρες. Το μπλε φως μπορεί να προκαλέσει μελάγχρωση, πρόωρη γήρανση και επιδείνωση υπαρχουσών δυσχρωμιών, ειδικά σε άτομα με πιο σκούρους φωτότυπους.

Tech neck

Η συνεχής κάμψη του λαιμού προς τα κάτω, όταν κοιτάζουμε το κινητό, επιταχύνει τον σχηματισμό γραμμών και ρυτίδων στον λαιμό και στο ντεκολτέ, γνωστών και ως tech neck. Αν σκεφτούμε ότι η ελαστικότητα του δέρματος μειώνεται φυσικά με το πέρας της ηλικίας, η καθημερινή «γυμναστική κακής στάσης» έρχεται να προσθέσει και το αισθητικό αποτύπωμα της τεχνολογικής εξάρτησης.

Ψηφιακό στρες και ακμή

Τα κοινωνικά δίκτυα, οι ειδοποιήσεις, οι συνεχείς απαιτήσεις να είμαστε “on” έχουν δημιουργήσει ένα ψηφιακό στρες που ο οργανισμός μας μεταφράζει σε ορμονικές εκκρίσεις. Η αυξημένη παραγωγή κορτιζόλης σχετίζεται με φλεγμονές, δυσλειτουργία του φραγμού και φυσικά, ακμή.

Προστασία σε 3 επίπεδα

1.Καθημερινή αντηλιακή προστασία με φίλτρα κατά του μπλε φωτός

Επιλέγουμε προϊόντα που αναφέρουν ρητά “Blue light protection” ή “HEV filter”. Συστατικά όπως ο ψευδάργυρος και το οξείδιο του τιτανίου προσφέρουν φυσική ασπίδα.

2.Αντιοξειδωτικά serum με βιταμίνη C, νιασιναμίδη ή φερουλικό οξύ

Καταπολεμούν τη φλεγμονή, μειώνουν τη μελάγχρωση και προστατεύουν από το οξειδωτικό στρες που προκαλεί το μπλε φως.

3.Συνειδητή ψηφιακή αποτοξίνωση

Έστω και 30 λεπτά την ημέρα χωρίς οθόνες μπορούν να μειώσουν το στρες και να βελτιώσουν τη συνολική υγεία του δέρματος.