3 στρατηγικές κατά της γήρανσης για να αυξήσεις φυσικά το κολλαγόνο στο δέρμα σου

Για ένα δέρμα που αντιστέκεται στη φθορά που επιφέρει ο χρόνος

Το κολλαγόνο είναι η δομική πρωτεΐνη της επιδερμίδας: χαρίζει σφριγηλότητα, ελαστικότητα και νεανική όψη. Με το πέρασμα του χρόνου, η φυσική παραγωγή του μειώνεται, οδηγώντας σε λεπτές γραμμές, χαλάρωση και θαμπή εμφάνιση. Μπορείς όμως να ενισχύσεις φυσικά τα επίπεδα κολλαγόνου του δέρματός σου με στοχευμένες στρατηγικές που λειτουργούν τόσο εκ των έσω όσο και στην επιφάνειά του.



Η διατροφή

Η πρώτη στρατηγική είναι η διατροφή. Αυτό που τρως καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη «νεότητα» της επιδερμίδας σου. Οι πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας από ψάρια, αυγά ή κοτόπουλο προσφέρουν τα απαραίτητα αμινοξέα, ενώ η βιταμίνη C από εσπεριδοειδή, πιπεριές ή ακτινίδιο ενεργοποιεί τη σύνθεση κολλαγόνου. Παράλληλα, τα αντιοξειδωτικά που βρίσκονται στα μούρα, στο πράσινο τσάι και στα φυλλώδη λαχανικά προστατεύουν τις υπάρχουσες ίνες από οξειδωτική φθορά, ενώ ιχνοστοιχεία όπως ο ψευδάργυρος και ο χαλκός συμβάλλουν στην αναδόμηση των ιστών. Αντίθετα, η υπερβολική ζάχαρη και τα επεξεργασμένα τρόφιμα καταστρέφουν τις ίνες κολλαγόνου, οπότε η αποφυγή τους είναι εξίσου σημαντική με την πρόσληψη των σωστών συστατικών.

IG @lovisabarkman





Η φροντίδα της επιδερμίδας

Η δεύτερη στρατηγική αφορά τη φροντίδα του δέρματος. Η καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς μπορεί να «εκπαιδεύσει» την επιδερμίδα να παράγει περισσότερο κολλαγόνο. Η ρετινόλη, γνωστή ως βιταμίνη Α, διεγείρει τους ινοβλάστες και ενισχύει την αναδόμηση, ενώ τα πεπτίδια δρουν σαν αγγελιοφόροι που στέλνουν σήμα για αύξηση της παραγωγής. Η νιασιναμίδη βοηθά στη βελτίωση της ελαστικότητας και της ανθεκτικότητας, ενώ η αντηλιακή προστασία είναι το πιο δυνατό «χαρτί» κατά της φωτογήρανσης, αφού οι ακτίνες UV ευθύνονται για τη διάσπαση του κολλαγόνου. Το μυστικό είναι η συνέπεια και η σωστή επιλογή συστατικών, πάντα με σταδιακή εισαγωγή της ρετινόλης για να αποφευχθούν ερεθισμοί.

IG @lovisabarkman





Οι καθημερινές συνήθειες

Η τρίτη στρατηγική βασίζεται σε ολιστικές συνήθειες που επηρεάζουν το δέρμα εκ των έσω. Ο καλός ύπνος είναι απαραίτητος, καθώς στη φάση του βαθιού ύπνου η αναγέννηση των κυττάρων κορυφώνεται. Η τακτική άσκηση βελτιώνει την κυκλοφορία και μεταφέρει πολύτιμα θρεπτικά συστατικά στην επιδερμίδα, ενώ η σωστή διαχείριση του άγχους είναι ζωτικής σημασίας: η αυξημένη κορτιζόλη επιταχύνει τη φθορά των πρωτεϊνών του δέρματος, επομένως οι τεχνικές χαλάρωσης, όπως η γιόγκα ή οι βαθιές αναπνοές, μπορούν να κάνουν θαύματα. Τέλος, η επαρκής ενυδάτωση διατηρεί το δέρμα ελαστικό και «γεμάτο», ολοκληρώνοντας το τρίπτυχο της φροντίδας.