Τι χρώμα έχουν οι ραγάδες σου; 3 στάδια, 3 θεραπείες

Το χρώμα των ραγάδων αποτελεί «οδηγό» για την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας

Οι ραγάδες είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα «σημάδια» που μπορεί να αποκτήσει το δέρμα μας, είτε λόγω απότομων αλλαγών βάρους, είτε στην εγκυμοσύνη, είτε ακόμη και στην εφηβεία. Παρόλο που συχνά μας ξαφνιάζουν, στην πραγματικότητα είναι απολύτως φυσιολογικές και, το σημαντικότερο, μπορούν να βελτιωθούν αισθητά αν ξέρουμε να τις φροντίσουμε σωστά. Το κλειδί κρύβεται στο χρώμα τους: αυτό μας δείχνει σε ποιο στάδιο βρίσκονται και ποια θεραπεία θα είναι πιο αποτελεσματική.



Ραγάδες με κόκκινη ή μωβ απόχρωση

Σε αυτή τη φάση οι ραγάδες είναι σε αρχικό στάδιο. Το χρώμα τους οφείλεται στη φλεγμονή και στα αιμοφόρα αγγεία που φαίνονται κάτω από την επιδερμίδα. Εδώ είναι η καλύτερη στιγμή για να δράσεις, γιατί το δέρμα ανταποκρίνεται πιο εύκολα. Τι βοηθάει;

Εντατική ενυδάτωση με κρέμες πλούσιες σε υαλουρονικό οξύ ή έλαια όπως το αμυγδαλέλαιο.

Μασάζ για την τόνωση της μικροκυκλοφορίας.

Σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις, θεραπείες με μικροδερμοαπόξεση ή microneedling σε δερματολογικό ιατρείο.

Ραγάδες με ροζ ή ανοιχτό καφέ απόχρωση

Το χρώμα τους «σβήνει», αλλά οι ραγάδες είναι ακόμη ορατές. Σε αυτό το στάδιο χρειάζεται συνέπεια, ώστε να μειωθεί η αντίθεση με το υπόλοιπο δέρμα. Τι βοηθάει:

Καθημερινή χρήση κρεμών με ρετινόλη, που διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου.

Χημικά peelings που βελτιώνουν την υφή και προάγουν την ανανέωση των κυττάρων.

Συνδυασμός με λέιζερ fractional για πιο άμεσα αποτελέσματα.

Ραγάδες με λευκή απόχρωση

Εδώ, οι ραγάδες έχουν πια «εγκατασταθεί». Το δέρμα έχει χάσει την ελαστικότητά του στην περιοχή και η αποκατάσταση απαιτεί πιο στοχευμένες θεραπείες. Τι βοηθάει: