Αυτό το skincare hack είναι ο τρόπος για να διατηρήσεις το δέρμα σου σφριγηλό και λαμπερό

Αν υπάρχει μια λέξη άρρηκτα συνδεδεμένη με την υγιή και νεανική όψη της επιδερμίδας, αυτή είναι το κολλαγόνο. Η πολύτιμη αυτή πρωτεΐνη, που υπάρχει φυσικά στο σώμα μας, είναι υπεύθυνη για τη σφριγηλότητα, την ελαστικότητα και την ενυδάτωση του δέρματος. Με την πάροδο του χρόνου όμως, και συγκεκριμένα από τα 20 και μετά, η παραγωγή του αρχίζει να μειώνεται. Το αποτέλεσμα; Ρυτίδες, χαλάρωση και απώλεια της φυσικής λάμψης. Υπάρχει όμως ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό skincare hack που μας βοηθά να προλάβουμε τη φθορά αλλά συγχρόνως να ανακτήσει η επιδερμίδα μας «αποθέματα» κολλαγόνου που θα χρειαστεί στο μέλλον.

Το collagen banking είναι η πιο σύγχρονη στρατηγική πρόληψης. Ας το σκεφτούμε σαν μια επένδυση: δημιουργούμε μια «τράπεζα κολλαγόνου» ώστε όταν το δέρμα αρχίσει να εμφανίζει τα πρώτα σημάδια γήρανσης, να έχει έτοιμα τα αποθέματα που θα το βοηθήσουν να αναγεννηθεί. Με απλά λόγια, δίνουμε στην επιδερμίδα μας τα εφόδια που χρειάζεται, πριν καν τα ζητήσει.

Για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την παραγωγή κολλαγόνου, το cocktailing skincare είναι η πιο αποδοτική πρακτική. Πρόκειται για ένα «κοκτέιλ» συστατικών και προϊόντων που δρουν συνεργατικά, ενισχύοντας το ένα τη δράση του άλλου. Η ρετινόλη και η βιταμίνη C αποτελούν τον απόλυτο συνδυασμό: η πρώτη διεγείρει τη φυσική παραγωγή κολλαγόνου, ενώ η δεύτερη την προστατεύει από την οξείδωση και χαρίζει φωτεινότητα. Το αποτέλεσμα; Μια επιδερμίδα πιο λεία, σφριγηλή και λαμπερή, σαν να γυρίσαμε πίσω τους δείκτες του ρολογιού.

