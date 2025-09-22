Πότε πρέπει να σταματήσεις να χρησιμοποιείς την κρέμα ματιών σου;

Μήπως ήρθε η στιγμή να αντικαταστήσεις το αγαπημένο σου προϊόν φροντίδας για την περιοχή των ματιών με κάποιο άλλο;

Η περιοχή γύρω από τα μάτια είναι η πιο εύθραυστη σε όλο το πρόσωπο. Το δέρμα είναι ιδιαίτερα λεπτό, χωρίς σμηγματογόνους αδένες, ενώ μέσω της εκφραστικότητας των ματιών μας βρίσκεται σε συνεχή κίνηση. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την άμεση αποτύπωση της φυσικής φθοράς που επιφέρει ο χρόνος: λεπτές γραμμές, οιδήματα και μαύροι κύκλοι. Για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά αυτά τα προβλήματα, επενδύουμε σε κρέμες ματιών που υπόσχονται να ενυδατώσουν, να λειάνουν και να φωτίσουν την περιοχή των ματιών μας. Όμως, πόσο χρόνο χρειάζεται μια κρέμα ματιών για να αποδείξει τα οφέλη της; Και πότε πρέπει να την αντικαταστήσουμε με κάποια άλλη;

Η δράση της κρέμας ματιών

Δεν είναι όλες οι κρέμες ματιών ίδιες. Κάθε φόρμουλα ενσωματώνει ενεργά συστατικά που στοχεύουν σε διαφορετικά προβλήματα. Για παράδειγμα, αν στόχος μας είναι η ενυδάτωση της περιοχής των ματιών, επιλέγουμε μια σύνθεση με υαλουρονικό οξύ και ceramides, που «γεμίζουν» ορατά τις λεπτές γραμμές. Αν αυτό που μας απασχολεί είναι η αντιγηραντική περιποίηση της περιοχής, τα συστατικά που πρέπει να αναζητήσουμε σε μια σύνθεση είναι η ρετινόλη και τα πεπτίδια, που ενισχύουν το κολλαγόνο και βελτιώνουν τη σφριγηλότητα. Για να φωτίσουμε το βλέμμα μας, η βιταμίνη C και η νιασιναμίδη, είναι must καθώς μειώνουν τις δυσχρωμίες και τη θαμπή όψη. Αντίστοιχα, μια κρέμα ματιών με καφεΐνη, είναι ιδανική για τη μείωση του πρηξίματος.

Ο χρόνος δράσης της

Μια κρέμα ματιών δεν κάνει «θαύματα» από τη μια μέρα στην άλλη και σίγουρα, δεν μπορεί να αποδείξει τα αποτελέσματά της από την πρώτη εβδομάδα. Τις πρώτες ημέρες χρήσης της μπορούμε να διαπιστώσουμε αύξηση των επιπέδων ενυδάτωσης και αίσθηση άνεσης. Από τη δεύτερη έως την τέταρτη εβδομάδα, μείωση πρηξίματος ή πιο ξεκούραστη όψη και από την έκτη έως τη δωδέκατη εβδομάδα συστηματικής χρήσης σταδιακή βελτίωση σε ρυτίδες, χρωματικές ανομοιομορφίες και ελαστικότητα.



Πότε διακόπτουμε τη χρήση της

Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν χωρούν δεύτερες σκέψεις. Διακόπτουμε αμέσως τη χρήση της κρέμας ματιών μας αν νιώσουμε έντονο κάψιμο ή δούμε πρήξιμο και ερυθρότητα που επιμένει, αν εμφανιστούν σπυράκια, εξανθήματα ή αίσθηση κνησμού, αλλά και αν παρατηρήσουμε σημάδια αλλοίωσης π.χ. αν αλλάξει ξαφνικά η υφή, το χρώμα ή η μυρωδιά της κρέμας.



Πότε αντικαθιστούμε την κρέμα ματιών μας

Υπάρχουν πρακτικοί λόγοι που σηματοδοτούν ότι ήρθε η ώρα για μια αλλαγή: