Πώς να τις εξομαλύνεις για να αποκαλύψεις την πιο φωτεινή εκδοχή του προσώπου σου

Το μεσόφρυο, δηλαδή η περιοχή ανάμεσα στα φρύδια, είναι από τα πρώτα σημεία όπου εμφανίζονται σημάδια γήρανσης. Οι συνεχείς εκφράσεις, η αφυδάτωση και το άγχος συμβάλλουν στη δημιουργία αυτών των τόσο χαρακτηριστικών ρυτίδων, που συχνά κάνουν την εμφάνισή τους ακόμα και από τη δεκαετία των 20. Παρότι οι ενέσιμες θεραπείες είναι η πιο άμεση λύση, υπάρχουν πολλοί φυσικοί τρόποι να μειώσεις την εμφάνισή τους και, κυρίως, να αποτρέψεις τη βαθύτερη χάραξή τους. Το ζητούμενο δεν είναι να τις “εξαλείψεις”, αλλά να τις εξομαλύνεις ώστε να επαναφέρεις τη φυσική αρμονία του προσώπου σου -χωρίς να καταφύγεις στο botox. Ακολουθούν οι τρεις πιο αποτελεσματικοί τρόποι να απαλύνεις τις ρυτίδες στο μεσόφρυο:

Πώς να μειώσεις τις ρυτίδες στο μεσόφρυο

1. Επένδυσε σε συστατικά με αποδεδειγμένη αντιρυτιδική δράση

Η καθημερινή χρήση προϊόντων με ρετινόλη, μπακουκιόλη ή πεπτίδια μπορεί να κάνει αισθητή διαφορά στο βάθος των ρυτίδων. Η ρετινόλη επιταχύνει την κυτταρική ανανέωση και διεγείρει τη σύνθεση κολλαγόνου, ενώ η μπακουκιόλη –η φυσική της εναλλακτική– προσφέρει παρόμοια αποτελέσματα χωρίς ερεθισμούς. Τα πεπτίδια από την άλλη λειτουργούν σαν “σήμα” στα κύτταρα να παράγουν περισσότερο κολλαγόνο, βελτιώνοντας σταδιακά τη λείανση της περιοχής.

2. Μην υποτιμάς τη δύναμη της ενυδάτωσης

Οι λεπτές γραμμές τονίζονται περισσότερο όταν η επιδερμίδα είναι αφυδατωμένη. Ένα ενυδατικό serum με υαλουρονικό οξύ θα βοηθήσει να “γεμίσει” οπτικά η περιοχή και να αποκτήσει ελαστικότητα. Για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, συνδύασέ το με μια κρέμα με ceramides ή νιασιναμίδη για να ενδυναμώσεις τον δερματικό φραγμό. Κάπου εδώ να τονίσουμε βέβαια ότι η συστηματική ενυδάτωση δεν “εξαφανίζει” τις ρυτίδες, αλλά τις κάνει λιγότερο εμφανείς και το δέρμα πιο φωτεινό και ξεκούραστο.

3. Κάνε στοχευμένο μασάζ προσώπου

Το facial massage είναι ένα από τα πιο υποτιμημένα, αλλά αποτελεσματικά “μυστικά” της φυσικής αντιγήρανσης. Με ήπιες κινήσεις ανοδικής φοράς και ελαφριά πίεση στην περιοχή του μετώπου και του μεσόφρυου, ενεργοποιείται η μικροκυκλοφορία και χαλαρώνουν οι μύες που προκαλούν τις ρυτίδες έκφρασης. Μετά τον καθαρισμό κι αφού εφαρμόσεις το αγαπημένο σου σέρουμ ή λάδι προσώπου, χρησιμοποίησε ένα gua sha ή ένα face roller για να κάνεις μασάζ 5-10 λεπτά την ημέρα εστιάζοντας σε εκείνη την περιοχή. Θυμήσου ότι, ακριβώς όπως και στη γυμναστική, έτσι κι εδώ η συνέπεια κάνει τη διαφορά.